Chuyện tình cô gái Nhật và anh quản lý Việt làm chung quán nhậu

Từ mối quan hệ quản lý - nhân viên tại một quán nhậu ở Tokyo, Đức và Mio dần nảy sinh tình cảm, vượt qua khó khăn để xây dựng tổ ấm.

Đức và Mio nên duyên khi cùng làm thêm ở một quán nhậu tại Tokyo, Nhật Bản.

Năm 2014, Lê Chiêu Đức đặt chân đến Nhật Bản du học, bắt đầu hành trình lập nghiệp nơi xứ người. Khi đó, anh chưa nghĩ rằng vài năm sau, mình sẽ gặp được người bạn đời tại chính nơi làm thêm.

Năm 2018, Nakamura Mio chuyển đến Tokyo học tập và xin làm việc tại một quán nhậu. Tại đây, cô gặp Đức, khi ấy đang làm quản lý.

Ấn tượng ban đầu của Mio về chàng trai Việt Nam là một người ít nói, khá lạnh lùng, thường mặc đồ đen. Cô luôn cố gắng chăm chỉ vì sợ làm sai sẽ bị anh phạt.

Về phía Đức, anh giữ khoảng cách với nhân viên như một nguyên tắc trong công việc.

"Sự chăm chỉ, dễ thương và chân thành của Mio khiến tôi rung động lúc nào không hay", Đức chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau một thời gian trò chuyện, Đức quyết định bày tỏ tình cảm với cô nhân viên dễ thương. May mắn, Mio cũng đã có cảm tình với chàng quản lý người Việt từ trước đó. Cả hai bắt đầu hẹn hò.

Thử thách từ phụ huynh

Khi biết chuyện, gia đình Đức và Mio đều có những lo lắng nhất định. Việc kết hôn với người nước ngoài đồng nghĩa với những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách địa lý.

Với Mio, nỗi lo càng lớn hơn khi cô mất mẹ từ nhỏ, sống cùng bố. Trong lần gặp đầu tiên, bố cô đã đặt ra nhiều câu hỏi về công việc, tương lai và kế hoạch cuộc sống của Đức. Thậm chí, ông còn viết một bức thư dài gửi con gái, bày tỏ nỗi băn khoăn khi con lấy chồng xa xứ.

Tình yêu của chàng trai Việt và cô gái Nhật ban đầu gặp rào cản từ gia đình.

Trước những trăn trở đó, Đức chọn cách thể hiện bằng hành động. Anh và Mio cùng nhau làm việc, tiết kiệm, xây dựng kế hoạch cho tương lai và chăm sóc nhau trong cuộc sống thường ngày.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chứng minh bằng hành động, để mọi người thấy mình nghiêm túc với mối quan hệ này”, Đức chia sẻ.

Sự chân thành của chàng trai Việt dần khiến bố Mio yên tâm. Về phía Đức, anh mất bố từ sớm, mẹ sống tại Việt Nam. Dù có phần lo lắng khi con trai lập gia đình xa, bà vẫn tôn trọng quyết định của con.

Tháng 9/2019, cặp đôi đăng ký kết hôn, bắt đầu cuộc sống hôn nhân tại Tokyo.

Mong ước về Việt Nam sinh sống

Hiện tại, cặp vợ chồng trẻ vẫn sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đức làm việc tại công ty từ 11h đến 19h mỗi ngày, trong khi Mio làm việc từ xa và quản lý công việc tại nhà.

Sau giờ làm, Đức luôn trở về căn nhà nhỏ với bữa cơm nóng hổi do vợ chuẩn bị sẵn. Trong mắt anh, Mio là người vợ lý tưởng, luôn quan tâm, chăm sóc và nghĩ cho chồng từng chút một.

Bên cạnh công việc, cả hai còn chia sẻ cuộc sống thường ngày qua những video trẻ trung, vui vẻ trên mạng xã hội, góp phần kết nối văn hóa Việt - Nhật theo cách gần gũi, tự nhiên và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Đức và Mio khiến gia đình yên tâm, tin tưởng để cùng vun đắp cuộc sống gia đình ở Nhật Bản.

Dù vậy, cặp đôi vẫn phải đối mặt với không ít thử thách, trong đó lớn nhất là rào cản ngôn ngữ. Có nhiều điều Đức phải giải thích cặn kẽ để Mio hiểu, nhưng nhờ sự kiên nhẫn và thấu hiểu, cả hai dần tìm được tiếng nói chung.

Trong tương lai, vợ chồng Đức dự định về Việt Nam sinh sống. Ban đầu, Mio khá e ngại trước quyết định này. Tuy nhiên, sau 6 lần về thăm Việt Nam, trải nghiệm cuộc sống tại TP.HCM và Phú Quốc, cô dần cảm thấy thoải mái hơn.

Hiện tại, cô gái Nhật tích cực học tiếng Việt để chuẩn bị cho chặng đường mới.