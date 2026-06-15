Chủ quán ở TP.HCM ngủ quên, khách chờ 30 phút rồi lao vào phụ mở hàng

Gọi điện nhiều lần không được, khách quen đến quán ngồi chờ rồi tất bật lao vào dọn hàng phụ khi chủ vừa mở cửa.

Chủ quán cà phê ở TP.HCM ngủ quên, khách vào tự dọn dẹp bàn ghế Tình huống hài hước khiến chủ quán cà phê ở TP.HCM lúc phát hiện sự việc không khỏi bật cười.

Mới đây, clip ghi lại tình huống "dở khóc dở cười" tại một quán cà phê ở TP.HCM thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ đăng kèm video, chủ quán tâm sự: "Đi uống ly cà phê 40.000 đồng mà áp lực gánh vác cả doanh nghiệp nặng nề quá. Chủ quán ngủ quên, khách đến dọn hàng phụ luôn. Mốt chắc tặng cho khách quen mỗi khách 1 chìa khoá dự phòng”.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thảo Tui (26 tuổi, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM), chủ quán trong câu chuyện, cho biết vị khách xuất hiện trong clip là khách quen của quán.

Hôm đó, quán mở cửa muộn hơn thường lệ nên khách phải đứng chờ. Thay vì uống nước ở quán khác hoặc hôm khác quay lại, người này kiên nhẫn gọi điện cho Thảo. Khi cô vừa có mặt, khách lập tức vào hỗ trợ dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc để quán kịp mở hàng.

"Hôm ấy tôi ngủ quên nên mở cửa trễ xíu. Bạn đến đợi, xong khi tôi vừa tới là bạn nhảy vô đòi dọn phụ luôn", Thảo kể.

Chủ quán cho biết sau khi hỗ trợ dọn dẹp, vị khách nhanh chóng gọi món cà phê, thức uống vẫn gọi mỗi khi tới quán. Trước đó, người này hầu như ngày nào cũng tới để uống món đồ cô yêu thích.

Khoảnh khắc vị khách nhiệt tình giúp quán mở hàng đầu ngày khiến chủ quán rất vui, đăng tải lên trang cá nhân làm kỷ niệm nhưng không ngờ khiến nhiều người thích thú.

Dưới phần bình luận, không ít tài khoản cho rằng đây là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa chủ quán và những khách hàng thường xuyên lui tới: "Chủ quán chắc chắn thân thiện nên mới có khách tốt vậy", "Cả khách lẫn chủ đều đáng yêu, chứ là tôi chắc đi quán khác rồi".