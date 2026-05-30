Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Khách Tây 'đại náo' quán cà phê Đà Nẵng: Đập phá, kẹp cổ thanh niên

  • Thứ bảy, 30/5/2026 10:32 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Một vị khách nước ngoài đập phá nhiều máy móc và các món sưu tầm trong quán cà phê. Theo lời của chủ quán, khi lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng này chạy lên tầng hai.

Clip khách Tây đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng Quán cà phê ở trung tâm Đà Nẵng tan hoang sau vụ khách nước ngoài đập phá.

Ngày 30/5, lãnh đạo UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận vụ việc một vị khách nước ngoài đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong tối 29/5.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện quán cà phê cho hay: Tối 29/5, vị khách nước ngoài kể trên vào quán, sau đó ngồi nói chuyện với một thanh niên (người Việt) bàn bên cạnh. Sau khi trò chuyện một hồi, vị khách nước ngoài giữ điện thoại của thanh niên và không có ý định trả lại. Lúc đó, quán đã chủ động gọi công an.

khach tay anh 1khach tay anh 2

Quán cà phê bị vị khách nước ngoài đập phá.

5 phút sau, vị khách này bất ngờ đứng dậy cởi áo, đạp đổ bàn ghế. “Lúc đó, mọi người trong quán hoảng sợ chạy ra ngoài. Ông ấy tiếp tục cầm ghế đập phá đồ đạc, máy móc trong quán. Mọi thứ bị phá tanh bành. Riêng các loại máy pha cà phê, máy xay, dụng cụ… đã hàng trăm triệu đồng. Còn đồ trang trí, nhất là các món đồ cổ sưu tầm thì giá trị rất "kinh khủng"”, đại diện quán cà phê xót xa.

Đại diện quán cho biết thêm, khi thấy lực lượng công an đến hiện trường, vị khách nước ngoài đã chạy lên tầng hai trốn và kẹp cổ một nam thanh niên tại đây tầm hai phút. Mọi người cùng lực lượng chức năng sau đó đã khống chế được vị khách này và đưa ra khỏi quán.

Quán cà phê bị vị khách đập tan hoang, bàn ghế ngổn ngang, cửa kính vỡ nát, máy móc và đồ trang trí hư hỏng ... Hiện tại, quán cà phê này phải tạm thời đóng cửa.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho hay đã nắm thông tin sự việc, các lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ.

khach tay anh 3

Lực lượng chức năng khống chế vị khách nước ngoài đưa ra khỏi quán cà phê.

Cảnh 'tiên nữ kiếm hiệp' Trung Quốc náo loạn Tà Xùa gây tranh cãi

Các bộ ảnh, video theo phong cách cổ trang Trung Quốc tại Tà Xùa lan truyền trên mạng xã hội đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

17 giờ trước

Đừng làm việc quá sức

Theo tác giả James Suzman, Đông Á được coi là khu vực đang phải chịu hậu quả nặng nề từ thực trạng nhân viên làm việc quá sức. Những con số đáng báo động về "văn hóa 996" ở Trung Quốc, hiện tượng "karoshi" (làm việc đến chết) tại Nhật Bản... được đề cập trong cuốn sách Lịch sử việc làm khiến chúng ta phải giật mình.

https://tienphong.vn/khach-tay-dai-nao-quan-ca-phe-da-nang-dap-pha-do-dac-kep-co-nam-thanh-nien-post1847546.tpo

Theo Thanh Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

khách tây Đà Nẵng cà phê đà nẵng đập phá

    Đọc tiếp

    Toan tinh sai lam cua FIFA hinh anh

    Toan tính sai lầm của FIFA

    4 giờ trước 07:22 30/5/2026

    0

    Chỉ còn chưa đầy một tháng trước ngày khai mạc, nhiều thành phố đăng cai World Cup 2026 đang đối mặt nguy cơ “ế” khách: khách sạn khó lấp phòng, hàng nghìn vé vẫn chưa bán hết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý