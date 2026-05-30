Khách Tây 'đại náo' quán cà phê Đà Nẵng: Đập phá, kẹp cổ thanh niên

Một vị khách nước ngoài đập phá nhiều máy móc và các món sưu tầm trong quán cà phê. Theo lời của chủ quán, khi lực lượng chức năng xuất hiện, đối tượng này chạy lên tầng hai.

Ngày 30/5, lãnh đạo UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận vụ việc một vị khách nước ngoài đập phá quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong tối 29/5.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện quán cà phê cho hay: Tối 29/5, vị khách nước ngoài kể trên vào quán, sau đó ngồi nói chuyện với một thanh niên (người Việt) bàn bên cạnh. Sau khi trò chuyện một hồi, vị khách nước ngoài giữ điện thoại của thanh niên và không có ý định trả lại. Lúc đó, quán đã chủ động gọi công an.

5 phút sau, vị khách này bất ngờ đứng dậy cởi áo, đạp đổ bàn ghế. “Lúc đó, mọi người trong quán hoảng sợ chạy ra ngoài. Ông ấy tiếp tục cầm ghế đập phá đồ đạc, máy móc trong quán. Mọi thứ bị phá tanh bành. Riêng các loại máy pha cà phê, máy xay, dụng cụ… đã hàng trăm triệu đồng. Còn đồ trang trí, nhất là các món đồ cổ sưu tầm thì giá trị rất "kinh khủng"”, đại diện quán cà phê xót xa.

Đại diện quán cho biết thêm, khi thấy lực lượng công an đến hiện trường, vị khách nước ngoài đã chạy lên tầng hai trốn và kẹp cổ một nam thanh niên tại đây tầm hai phút. Mọi người cùng lực lượng chức năng sau đó đã khống chế được vị khách này và đưa ra khỏi quán.

Quán cà phê bị vị khách đập tan hoang, bàn ghế ngổn ngang, cửa kính vỡ nát, máy móc và đồ trang trí hư hỏng ... Hiện tại, quán cà phê này phải tạm thời đóng cửa.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hải Châu cho hay đã nắm thông tin sự việc, các lực lượng chức năng đang xác minh, làm rõ.

