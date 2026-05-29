Cảnh 'tiên nữ kiếm hiệp' Trung Quốc náo loạn Tà Xùa gây tranh cãi

Các bộ ảnh, video theo phong cách cổ trang Trung Quốc tại Tà Xùa lan truyền trên mạng xã hội đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Hình ảnh "tiên nữ cổ trang" Trung Quốc xuất hiện ở Tà Xùa gây tranh cãi. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 28/5, bộ ảnh chụp theo phong cách cổ trang Trung Quốc tại Tà Xùa (Sơn La) lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh ý kiến cho rằng đây là một cách làm mới để hút khách du lịch, không ít người bày tỏ lo ngại việc "Trung Quốc hóa" hình ảnh vùng núi Tây Bắc sẽ làm phai nhạt bản sắc địa phương.

Trên TikTok và Facebook, nhiều video ghi lại cảnh các cô gái mặc Hán phục, tạo dáng giữa núi rừng, biển mây ở Tà Xùa thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Một số đơn vị còn quảng bá các gói dịch vụ theo concept "cổ phong", "tiên hiệp", lấy cảm hứng từ phim cổ trang Trung Quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Bụi Tà Xùa, người làm dịch vụ du lịch và nhiếp ảnh tại địa phương, cho biết bộ ảnh đang gây bão thực chất chỉ là buổi chụp thử nghiệm của ê-kíp. Theo anh, việc lựa chọn trang phục Trung Quốc xuất phát từ yếu tố chi phí và thị hiếu.

"Trang phục Trung Quốc hiện khá rẻ, dễ thuê, màu sắc và kiểu dáng cũng hợp với cảnh núi rừng, sương mây ở Tà Xùa. Việt phục thì chi phí cao hơn nhiều nên hiện đội ngũ chưa đủ điều kiện đầu tư. Tôi cũng muốn thử xem thị trường phản ứng thế nào vì xu hướng này đang rất hot trên mạng", anh chia sẻ.

Anh Bụi Tà Xùa cho biết trào lưu chụp ảnh cổ trang tại địa phương được lấy cảm hứng từ Trung Quốc. Ảnh: NVCC.

Đồng quan điểm, anh Huy, một thợ chụp ảnh tại Tà Xùa, cũng dự kiến xây dựng gói chụp ảnh cổ trang trọn gói với mức giá khoảng 4,5 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu du khách.

Tuy nhiên, xu hướng này đang vấp phải sự phản ứng từ chính những người làm nghề tại Tây Bắc. Anh Diệp Hữu Đạt, một nhiếp ảnh gia thường xuyên tác nghiệp tại đây, bày tỏ sự lo ngại trước loại hình dịch vụ này.

"Tôi không ủng hộ việc đưa quá nhiều yếu tố Trung Quốc vào hình ảnh Tà Xùa. Điều này giống như một sự bất chấp để thu hút khách du lịch", anh Đạt nhận định.

Theo anh Đạt, du lịch địa phương nên phát triển theo hướng giữ gìn bản sắc riêng thay vì chạy theo xu hướng thị trường.

"Tôi mong khi mọi người nhìn thấy hình ảnh về Tà Xùa nói riêng và Tây Bắc nói chung, họ sẽ thốt lên 'Tà Xùa thật, Tây Bắc thật', chứ không chỉ là 'đẹp thật'", anh nói. Nam nhiếp ảnh gia gợi ý, thay vì Hán phục, người dân có thể lựa chọn trang phục truyền thống sặc sỡ của người H'Mông, cộng đồng cư dân sinh sống lâu đời tại Tà Xùa, để vừa có ảnh đẹp, vừa góp phần quảng bá văn hóa vùng miền.

Dịch vụ chụp ảnh "xuyên không" nở rộ tại Trung Quốc vào năm ngoái. Ảnh: Vy Vy.

Mô hình chụp ảnh nhập vai cổ trang bùng nổ tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc từ năm 2025. Theo CGTN, tại khu thắng cảnh thác Bách Trượng Tế (Chiết Giang), khách tham quan có thể mặc Hán phục, đeo dây cáp chuyên dụng để trải nghiệm "wire-flying", bay giữa không trung trước thác nước và vách đá để quay video, chụp ảnh theo phong cách tiên hiệp.

Nhiều khu nơi khác tại quốc gia này cũng rầm rộ phát triển các concept tương tự như phi thiên, khinh công, dựng bối cảnh trong rừng tre, bên hồ nước hay giữa núi non phủ sương mờ nhằm mô phỏng những thước phim kiếm hiệp.

Tại một số địa điểm ở Tứ Xuyên hay Hàng Châu, dịch vụ này được đầu tư trọn gói từ thuê Hán phục, trang điểm, quay flycam cho đến treo cáp giữa rừng. Đáng chú ý, mức giá dịch vụ khá "mềm" khi người thuê chỉ cần chi khoảng 50 tệ (hơn 170.000 đồng) cho vài phút trải nghiệm bay giữa thiên nhiên hùng vĩ.