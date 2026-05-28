Võ sư TQ luyện thần công Kim Dung suốt 20 năm, bàn tay dày 8 cm

Võ sư Trương Long Tường ở Trung Quốc luyện môn võ Thiết Sa Chưởng hơn 20 năm, khiến bàn tay dày tới 8 cm.

Võ sư Trương Long Tường sinh năm 1973, người huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã có hơn 20 năm thâm niên luyện Thiết Sa Chưởng. Lòng bàn tay phải của ông dày tới khoảng 8 cm, gấp đôi so với người bình thường. "Thiết Sa Chưởng thực chất là môn công phu được luyện thành nhờ việc đánh vào các bao cát", ông Trương Long Tường chia sẻ.

Mê phim Anh hùng xạ điêu nên luyện "Thiết Sa Chưởng"

Dù có rất nhiều người tìm đến ông học võ vì ngưỡng mộ danh tiếng, nhưng vẫn có không ít người lầm tưởng rằng luyện Thiết Sa Chưởng là phải dùng tay không đảo cát nóng. Điều ông mong muốn thực hiện nhất lúc này chính là trả lại danh tiếng và cái nhìn đúng đắn cho môn võ này.

Võ sư Trương Long Tường từ nhỏ đã đam mê võ thuật truyền thống, thường xuyên theo các võ sư trong làng học hỏi đủ loại quyền pháp, binh khí với một "giấc mộng hiệp khách" trong tim.

Bàn tay của Trương Long Tường dày 8cm

Thời điểm bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu được phát sóng rầm rộ đã khiến ông dành một sự yêu thích đặc biệt cho môn công phu Thiết Sa Chưởng. "Dù các anh hùng trong phim sử dụng rất nhiều thần công tuyệt đỉnh, nhưng phần lớn đều là hư cấu, riêng Thiết Sa Chưởng lại là môn võ có thật ngoài đời", Trương Long Tường cho biết.

Theo Baidu, nhân vật Cừu Thiên Nhận trong tiểu thuyết "Anh hùng xạ điêu" của Kim Dung nổi tiếng với Thiết Sa Chưởng. Môn võ này còn có tên là Thiết Chưởng Thần Công hoặc Thiết Chưởng Công, góp phần làm nên ngoại hiệu của Cừu Thiên Nhận là "Thiết chưởng thủy thượng phiêu". Trong bản cũ của truyện, Kim Dung đặt tên môn võ này là Ngũ Độc Thần Chưởng, người luyện phải dùng độc vật ngâm tay nên chưởng lực mang kịch độc. Về sau, Kim Dung sử tên môn võ này thành Thiết Chưởng Thần Công, lòng bàn tay hoàn toàn không có độc mà thuần túy nhấn mạnh vào tu vi và độ thâm hậu của chưởng lực bản thân.

Sau khi đã luyện qua không ít bài quyền, Trương Long Tường khao khát có thể làm chủ được môn "thiền công cứng" này. Dù hướng vọng về uy lực của Thiết Sa Chưởng nhiều năm, nhưng Trương Long Tường vẫn luôn lận đận vì không tìm được minh sư chỉ điểm. Mãi đến năm 1998, khi đã 25 tuổi và đang làm đội trưởng đội bảo vệ cho một công ty, ông mới tình cờ quen biết một võ sư Thiết Sa Chưởng trong một buổi ăn uống cùng bạn bè.

Trương Long Tường ngay lập tức bày tỏ nguyện vọng muốn bái sư học nghệ. Vị võ sư lúc đó liền nói câu: "Bảy năm học nghệ, tám năm bái sư", ông có thể truyền thụ kỹ pháp trước, sau đó Trương Long Tường phải tự mình rèn luyện, nếu có thể kiên trì được 8 năm thì lúc đó mới bàn đến chuyện bái sư chính thức.

Theo Baidu, Trương Long Tường bái võ sư Ngô Tân Xuân, truyền nhân đời thứ 16 của môn Thiết Sa Chưởng phái Long Hổ, làm sư phụ, bắt đầu quá trình học tập Thiết Sa Chưởng một cách hệ thống.

Sau khi được sư phụ điểm nét tinh túy, Trương Long Tường ngày nào cũng khổ luyện. Ông dùng lòng bàn tay liên tục vỗ, đập, chặt vào các bao cát chứa những viên bi thép nhỏ, đồng thời kết hợp thoa thứ thuốc rượu gia truyền do sư phụ ban cho lên lòng bàn tay. Thuốc rượu có vai trò đặc biệt lớn, một mặt có thể bảo vệ lòng bàn tay tránh khỏi chấn thương, mặt khác lại thúc đẩy các cơ ở bàn tay phát triển. Chi tiết này khá giống với việc Kim Dung mô tả việc luyện Ngũ Độc Thần Chưởng (tên cũ của Thiết Sa Chưởng) ở trên.

Việc kiên trì tập luyện từ một đến hai tiếng mỗi ngày đã khiến lòng bàn tay của Trương Long Tường ngày một dày lên, phần mu bàn tay, lòng bàn tay và các khớp ngón tay cũng mọc lên những lớp chai dày cộm.

Bàn tay dày 8 cm và hàng loạt chức vô địch

Giờ đây, độ dày bàn tay phải của Trương Long Tường đã đạt mức 8 cm, một người bình thường có áp cả hai bàn tay lại cũng không dày bằng một lòng bàn tay của ông. Trong điện thoại của Trương Long Tường vẫn lưu lại những video ông tham gia thi đấu trước đây. Trong video, 8 viên gạch trắng được xếp chồng ngay ngắn đã bị đánh gãy hoàn toàn chỉ sau một cú chặt của ông, ngay cả chiếc đinh sắt dài 5 cm cũng bị ông dùng mu bàn tay gõ vài nhát đóng lút vào tấm ván gỗ.

Đến tận bây giờ, Trương Long Tường vẫn duy trì thói quen luyện tập, cứ có thời gian rảnh là ông lại mang bao cát ra để tập đánh. "Môn công phu Thiết Sa Chưởng này đòi hỏi phải rèn luyện liên tục không ngừng nghỉ, chỉ cần vài ngày không tập là sẽ có cảm giác lòng bàn tay bị lỏng và mềm đi, công lực sẽ bị giảm sút ngay", Trương Long Tường chia sẻ.

Bàn tay của Trương Long Tường dày gấp bội so với bàn tay của người bình thường

Nhờ tham gia các giải đấu Thiết Sa Chưởng lớn nhỏ, Trương Long Tường đã mang về cho mình rất nhiều cúp và huy chương, trong đó có những hạng mục ông giữ vững ngôi vương suốt nhiều năm liền, trở thành cái tên vô cùng quen thuộc trong giới võ thuật. Tuy nhiên, một trải nghiệm khi tham gia sự kiện đã khiến ông nhận ra rằng, người bình thường vẫn nhìn nhận về Thiết Sa Chưởng thông qua lăng kính của các bộ phim truyền hình. "Phim ảnh giúp nhiều người biết đến Thiết Sa Chưởng, và tôi cũng vậy, nhưng các tác phẩm điện ảnh đồng thời cũng tạo ra những hiểu lầm không hề nhỏ về môn võ này", Trương Long Tường cho biết.

Có một lần, Trương Long Tường được mời tới tham gia một sự kiện. Khi vừa đến hiện trường, ông phát hiện các nhân viên của ban tổ chức đang đổ cát sắt vào một chiếc nồi lớn và nhóm lửa đun nóng lên. "Họ cứ nghĩ Thiết Sa Chưởng giống như nhân vật Cừu Thiên Nhận luyện trong phim truyền hình, tức là phải xọc tay không vào cát sắt nóng hổi để luyện, nên muốn tôi biểu diễn trực tiếp tại chỗ", Trương Long Tường kể lại.

Trương Long Tường đành phải giải thích với các nhân viên rằng Thiết Sa Chưởng trong phim ảnh chỉ là kết quả của việc sáng tạo nghệ thuật, nếu dùng tay không xọc vào cát sắt nóng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho đôi tay, đặc biệt là các kẽ móng tay và những vùng dễ bị tổn thương khác. "Lần đó để lại ấn tượng rất sâu sắc với tôi. Ban tổ chức là một đơn vị khá lớn mà họ còn có sự hiểu lầm như vậy, huống chi là người bình thường", Trương Long Tường bộc bạch.

Những năm gần đây, Trương Long Tường liên tục thu nhận và dạy dỗ các đệ tử với hy vọng giúp có thêm nhiều người hiểu đúng về môn công phu này. "Hiện tại đệ tử của tôi có mặt ở khắp mọi miền đất nước, số người theo tôi học Thiết Sa Chưởng đã lên tới hàng trăm người, thậm chí có hai người vì ngưỡng mộ danh tiếng đã lặn lội đường xa từ Urumqi (Tân Cương) tìm đến", ông chia sẻ.

Tiêu chí thu nhận đệ tử được Trương Long Tường coi trọng nhất chính là nhân phẩm, sự trung hậu và thật thà là thước đo để ông chọn người. Khi gặp những thanh niên bốc đồng, xốc nổi, ông thường khéo léo từ chối. "Tuyệt đối không được cậy mạnh hiếp yếu" là lời răn dạy hàng đầu của ông dành cho các đồ đệ.

Trương Long Tường mong muốn những ai quan tâm đến Thiết Sa Chưởng sẽ có một lộ trình học tập đúng đắn, đồng thời đính chính lại danh tiếng cho môn võ, để người đời biết rằng Thiết Sa Chưởng không chỉ tồn tại trong các tác phẩm phim ảnh, mà nó hoàn toàn có thật ngoài đời thực và sở hữu uy lực vô cùng mạnh mẽ.