TikToker triệu fan gây sốc vì cao 1,7 m, chỉ nặng 37 kg

Kim Hyemin (21 tuổi) là TikToker nổi tiếng với 4,2 triệu người theo dõi. Sinh sống tại Hàn Quốc, Hyemin lại có tệp fan lớn nhất từ Trung Quốc, với khoảng 5 triệu người theo dõi trên Douyin. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ idol TikTok lại thành chủ đề gây tranh cãi bởi thân hình gầy gò đến mức đáng báo động, vòng eo "mỏng như giấy" và tay chân lộ xương.
Trong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ trên Douyin vào tháng 4, Hyemin tiết lộ cô có chiều cao 1,7 m nhưng chỉ nặng 37 kg. Dù biết cô rất gầy, nhiều người vẫn sốc khi nghe con số cân nặng thực tế. Không ít fan cho rằng Hyemin nên ăn uống nhiều hơn để tăng cân, bày tỏ lo ngại cho sức khỏe của cô. Nhưng TikToker này khẳng định dù gầy hơn trước, sức khỏe của cô đang tốt lên.
Những chia sẻ của Hyemin lập tức khiến dân mạng chia phe. Một số người đồng tình với cô, cho rằng miễn cô thấy sức khỏe không có vấn đề là được. Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng với 5 triệu follower, trong đó phần lớn là người trẻ, quan điểm "thích gầy" của cô có thể gây ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên.
Trên TikTok, Hyemin còn có hàng triệu người theo dõi khắp châu Á. Tuy nhiên, dưới những video cô đăng tải, dân mạng cũng bày tỏ lo ngại khi thấy cô quá gầy: "Sao cô ấy có sức để nhảy vậy?", "Chiếc quần skinny jeans lên người cô ấy trông như quần baggy vậy", "Tôi thực sự thấy lo cho cô ấy"... Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng không nên phán xét nặng nề bởi đó là lựa chọn cá nhân, hoặc cô nàng có cơ địa khó tăng cân.
Ngoài danh tiếng là TikToker, Hyemin còn tích cực trong các hoạt động kinh doanh, giải trí khác. Đầu tháng 5, Hyemin đã chính thức debut trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ tại công ty quản lý Pi CORPORATION với album "Oops".
Năm 2022, ở tuổi 18, Hyemin bắt đầu kinh doanh. Cô đã đầu tư vào công ty khởi nghiệp phần mềm Teen Studio do các nhà sáng tạo cùng tuổi thành lập, chuyên phát triển các dịch vụ nhằm cung cấp không gian cho các nhà sáng tạo Gen Z. Tháng 12/2022, Hyemin mở quán cà phê in tự phục vụ escalPrint.
Hyemin bắt đầu sự nghiệp là một người có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung vào năm 2018, sau đó chủ yếu hoạt động trên TikTok, Douyin và Xiaohongshu. Năm 2026, cô mới trở lại làm nội dung trên YouTube.
Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.