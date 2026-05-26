'Fan nữ gợi cảm nhất Slovakia' sinh con

Ngày 24/5, Veronika Rajek, người mẫu kiêm ngôi sao mạng xã hội có 6,6 triệu lượt theo dõi trên Instagram, gây chú ý khi khoe loạt ảnh chào đón con đầu lòng. "Cuộc sống của tôi chưa bao giờ tuyệt vời đến thế. Lời cảm ơn lớn nhất xin dành cho chồng tôi, người đã luôn hết lòng ủng hộ tôi kể từ khi quen biết vào năm 2016", người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ.
Rajek còn được người hâm mộ bóng đá biết đến nhiều hơn cả với biệt danh "fan nữ gợi cảm nhất Slovakia" khi thường xuyên xuất hiện cổ vũ tại các giải đấu lớn. Với danh tiếng đặc biệt, cuộc sống đời thường lẫn phong cách của cô đều nhận được sự quan tâm lớn. Thời kỳ mang bầu, Rajek khiến fan ngưỡng mộ khi vẫn giữ vóc dáng thon gọn và gu thời trang quyến rũ.
Ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,81 m, vóc dáng chuẩn và gương mặt đẹp không tì vết, người mẫu 30 tuổi từng bị nhầm là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI. Không ít lời đồn cho rằng cô đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ để có nét đẹp hoàn hảo. Tuy nhiên, Rajek phản bác, thậm chí phải tìm đến bác sĩ để chứng minh nhan sắc tự nhiên, chưa từng can thiệp dao kéo.
Rajek bắt đầu bước chân vào làng mẫu từ năm 14 tuổi và từng là một trong những thí sinh nổi bật lọt vào chung kết cuộc thi Miss Slovakia 2016.
|
Với hàng triệu người hâm mộ, Rajek trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô thường xuyên diện đồ hiệu và du lịch bằng chuyên cơ riêng, nghỉ dưỡng trên các du thuyền.
Giữa năm 2019, Rajek kết hôn với Viktor Rajek (36 tuổi), VĐV môn xe trượt lòng máng từng tham dự Thế vận hội Mùa đông năm 2006. Cặp đôi hẹn hò vào năm 2017 và là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trong làng thể thao Slovakia. Sau khi kết hôn, cô vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực của mình.
|
Rajek từng tiết lộ để có được thân hình chuẩn, cô duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và đến phòng tập gym 5 lần/tuần. Dù vậy, cô cũng tin rằng vẻ đẹp nằm ở cảm giác chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào vóc dáng.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.