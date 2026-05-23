Ái nữ tỷ phú Singapore sau hai lần ly hôn

Kim Lim, con gái tỷ phú Singapore Peter Lim, trở thành tâm điểm chú ý vào giữa tháng 5 sau khi chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân và cách nuôi dạy con sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Trong chương trình YouTube DNA with Rebecca Lim, nữ doanh nhân 34 tuổi cho biết cô không quá đặt nặng chuyện thành tích học tập của con trai đầu lòng Kyden. "Tôi không kỳ vọng con phải đứng đầu lớp hay đạt điểm tuyệt đối. Điều quan trọng nhất là cách con cư xử với người khác, vì đó là thứ theo con cả đời", Kim Lim nói.
Nhiều năm qua, cô thường được biết đến với hình ảnh "rich kid" nổi bật trong giới thượng lưu châu Á. Kim Lim sở hữu cuộc sống xa hoa, thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang, du lịch bằng chuyên cơ và kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Tuy nhiên, đời sống tình cảm của cô lại trải qua không ít sóng gió.
Kim Lim kết hôn lần đầu với doanh nhân Kho Bin Kai vào năm 2017. Hai người có con trai Kyden trước khi ly hôn vào năm 2020. Dù hôn nhân tan vỡ, cô nhiều lần cho biết vẫn giữ quan hệ tốt với chồng cũ để cùng chăm sóc con. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Kim Lim từng thừa nhận cô "vẫn còn yêu quý" người chồng đầu tiên và xem anh là một người cha tốt.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Kim Lim tái hôn với doanh nhân công nghệ Leslie Leow vào tháng 2/2022. Đám cưới của cặp đôi từng gây chú ý vì độ xa hoa cùng dàn khách mời nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, cặp đôi xác nhận chia tay. Theo tạp chí Icon Singapore, Kim Lim cho biết cuộc hôn nhân thứ hai thường xuyên xảy ra cãi vã và không mang lại cảm giác ấm áp như cô kỳ vọng. Cô thừa nhận bản thân khi đó quá nóng vội trong việc tìm kiếm một mái ấm mới.
Sau đổ vỡ, Kim Lim tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc con trai. Cô hiện điều hành thương hiệu chăm sóc tóc cùng hệ thống spa, thẩm mỹ tại Singapore. Năm 2024, người đẹp tiếp tục gây bất ngờ khi thông báo mang thai con thứ hai bằng phương pháp IVF. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ bản thân thấu hiểu áp lực của các bà mẹ đơn thân và muốn lan tỏa sự đồng cảm đến những phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.
Đầu tháng 1/2025, truyền thông Singapore đưa tin Kim Lim đã sinh con trai thứ hai. Tuy nhiên, cô chưa từng công khai danh tính cha em bé.
Dù sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất Singapore, Kim Lim cho biết cô cố gắng không nuông chiều con. Nữ doanh nhân kể rằng đôi khi vẫn cho Kyden ngồi ghế phổ thông trên máy bay để hiểu giá trị của tiền bạc và sự nỗ lực. "Tôi muốn con có tuổi thơ bình thường nhất có thể", cô nói. Hiện Kim Lim vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, tham gia các sự kiện giải trí và thường xuyên chia sẻ cuộc sống cùng hai con trên mạng xã hội. Sau nhiều biến cố tình cảm, người đẹp cho biết ưu tiên lớn nhất của cô lúc này là gia đình và việc nuôi dạy con trưởng thành.
