Con trai ái nữ nhà Trump hiếm hoi lộ diện

Tiffany Trump hiếm hoi xuất hiện cùng con trai Alexander tại sự kiện Lễ lăn trứng Phục sinh tại Nhà Trắng diễn ra hôm 6/4.

Tiffany Trump (32 tuổi), con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bế con trai 11 tháng tuổi, sánh đôi bên chồng là doanh nhân Michael Boulos tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ở Washington, D.C.

Tiffany mặc chiếc váy họa tiết hoa đen trắng, phối cùng kính râm bạc. Boulos xuất hiện với bộ suit xanh và cà vạt hồng. Trong khi đó, con trai họ diện áo len màu xanh pastel, mái tóc vàng ánh đỏ được chải lệch, theo Page Six.

Gia đình 3 người sau đó chụp ảnh cùng vợ chồng anh trai Eric Trump - Lara Trump và hai con của họ Eric Luke Trump (8 tuổi) và Carolina Dorothy Trump (6 tuổi). Sau đó, họ đứng cùng Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump để theo dõi trực tiếp hoạt động lăn trứng thường niên.

Con trai út của nhà Trump, Barron Trump, không xuất hiện, do đang học năm 2 tại Đại học New York.

Gia đình Tiffany Trump xuất hiện ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Tiffany Trump là con gái duy nhất của Tổng thống Donald Trump với người vợ thứ hai Marla Maples (kết hôn từ năm 1993 đến 1999). Cô có 4 anh chị em cùng cha khác mẹ là Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump (con của ông Trump và vợ đầu quá cố Ivana Trump), em trai Barron Trump (con của ông Trump và vợ hiện tại Melania Trump).

Tiffany và Boulos hẹn hò từ năm 2018 và kết hôn vào năm 2022.

Tháng 10/2024, ông Donald Trump công bố tin con gái Tiffany mang thai trong một sự kiện tại Detroit Economic Club. Khi đó, ông gọi Tiffany là “một cô gái trẻ rất xuất sắc” và chia sẻ: “Con bé sắp có em bé, thật tuyệt”.

Tiffany tiết lộ cô đã sinh con trai vào tháng 5 năm ngoái. “Chào mừng con trai bé bỏng của chúng tôi, Alexander Trump Boulos, đến với thế giới”, cô viết trên Instagram.

Trước đó, vào ngày 5/4, Tiffany cũng chia sẻ loạt ảnh và video về “Lễ Phục sinh đầu tiên của con”, gồm những khoảnh khắc gia đình thư giãn bên hồ bơi và tham gia trò săn trứng.