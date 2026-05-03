Tuổi 30 'có tất cả' của ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Ngày 2/5, trên Instagram cá nhân có hơn 283.000 người theo dõi, Tiên Nguyễn - con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - đăng tải loạt story mừng sinh nhật tuổi 30. Cô chia sẻ video nắm tay chồng là Justin Cohen cùng đi dạo, kèm dòng trạng thái: "A healthy bday morning walk" (tạm dịch: Một buổi sáng sinh nhật lành mạnh).
Ở tuổi 30, Tiên Nguyễn đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC), thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG_. Doanh nghiệp này là đối tác phân phối của nhiều thương hiệu quốc tế như Rolex, Burberry, Versace và Dolce & Gabbana.
Bên cạnh công việc, Tiên Nguyễn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng gốc Dubai - Justin Cohen. Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Tiên Nguyễn cùng chồng đón lễ tại Việt Nam.
Tiên Nguyễn thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang và những buổi tiệc xa hoa. Cô tham gia các bữa tiệc du thuyền, kỳ nghỉ tại các khu nghỉ dưỡng, dành thời gian bên gia đình và bạn bè.
Tiên Nguyễn cũng góp mặt tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế. Cô từng tham dự Tuần lễ thời trang Milan Xuân/Hè 2025, ghi nhận sự xuất hiện tại các buổi trình diễn của những nhà mốt như Dolce & Gabbana, Moschino, Versace và Balmain.
Cuối tháng 10/2025, Tiên Nguyễn gây bất ngờ khi công bố bộ ảnh cưới trên mạng xã hội. Bộ ảnh sau đó xuất hiện trên tạp chí Elle Italy và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè trong nước và quốc tế.
Ngày 7/12/2025, cô tổ chức lễ cưới tại TP.HCM với tông màu trắng - be - vàng, có sự tham dự của nhiều khách mời trong giới giải trí và kinh doanh. Đến ngày 12/12, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới thứ hai tại InterContinental Đà Nẵng với sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết.
Về phong cách cá nhân, Tiên Nguyễn theo đuổi hình ảnh "Tây". Cô thường lựa chọn tông trang điểm nude và các gam màu trung tính như trắng, đen, be. Trang phục ái nữ nhà tỷ phú sử dụng đa dạng, từ thiết kế ôm sát, cắt xẻ đến các kiểu váy ngắn.
