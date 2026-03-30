8 người con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Ngày 27/3, Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - đăng tải bức ảnh đông thành viên gia đình tụ họp ở một sự kiện khai trương. Trong hình, các con trai, con gái cùng con dâu, con rể quây quần bên Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), thu hút sự chú ý. Ảnh: tiennguyenn/Instagram.
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 8 người con. Trong đó, 6 người (3 trai, 3 gái) là con chung của ông với vợ đầu, bà Cristina Serrano (quốc tịch Philippines), bao gồm: Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, con gái Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn. Hai người còn lại Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn là con chung của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với vợ hiện tại - cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Trong ảnh là Henry Nguyễn (sinh năm 1981), con trai cả kín tiếng của "vua hàng hiệu". Anh là Tổng Giám đốc IPPG Philippines, phụ trách nhiều hoạt động của tập đoàn tại thị trường này. Ảnh: henry_nguyen/Instagram.
Trong số 4 con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Louis Nguyễn (sinh năm 1983) được biết đến rộng rãi. Anh nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc - Phát triển Kinh doanh Tập đoàn IPPG, đồng thời là CEO một công ty thuộc tập đoàn. Louis Nguyễn kết hôn với diễn viên Tăng Thanh Hà vào năm 2012. Sau khi lập gia đình, cặp đôi sống khá kín tiếng, tập trung vào kinh doanh. Tăng Thanh Hà cũng lui về chăm sóc gia đình và con nhỏ. Ảnh: nguyenlouis/Instagram.
Cũng được chú ý không kém anh trai Louis, Phillip Nguyễn (sinh năm 1986) là Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án tại IPPG. Anh cũng là CEO của một công ty con thuộc tập đoàn, phụ trách mảng kinh doanh dịch vụ phi hàng không. Năm 2023, Phillip Nguyễn kết hôn với người mẫu Linh Rin (tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993), thu hút sự quan tâm của truyền thông. Cặp đôi đã có con gái đầu lòng, bé Caroline. Ảnh: runpiprun/Instagram.
Stephanie Nguyễn - con gái lớn của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - không chia sẻ nhiều hoạt động hào nhoáng trên mạng xã hội như các em, song vẫn thu hút sự chú ý từ công chúng. Theo website của IPPG, cô là Giám đốc của công ty xây dựng trang trí nội thất thuộc tập đoàn. Stephanie Nguyễn cũng kinh doanh một cơ sở F&B, tập trung phục vụ cà phê và rượu vang tại TP.HCM. Tháng 1/2017, cô kết hôn với doanh nhân người Philippines Martin Uy. Sau khi kết hôn, cặp đôi sống ở TP.HCM, thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc bên con gái. Ảnh: iammartinuy/Instagram.
Giống với anh trai Henry, Anj Nguyễn khá kín tiếng trên truyền thông. Cô sinh sống ở Philippines cùng mẹ và không tham gia vào hoạt động kinh doanh của IPPG. Thông tin về công việc và đời tư của Anj gần như được giữ kín. Ảnh:anjngot/Instagram.
Tương tự chị gái Anj, Jennifer Nguyễn sống ở Philippines và không thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội. Cô đã lập gia đình với doanh nhân người Philippines CJ Sembrano. Các tài khoản cá nhân của Jennifer đều ở chế độ riêng tư. Ảnh: jensnguyen_/Instgram.
Trong số các con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn (Jacqueline Thảo Tiên Nguyễn, sinh năm 1997) là gương mặt được công chúng biết đến nhiều nhất. Từng theo học tại Anh, cô sớm tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình, nắm giữ chức Tổng Giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của tập đoàn. Tiên Nguyễn cũng gây chú ý khi tổ chức hôn lễ với doanh nhân người Mỹ Justin Cohen vào tháng 12/2025. Sau khi kết hôn, cô tiếp tục hoạt động mạnh ở lĩnh vực thời trang và xuất hiện tại nhiều sự kiện quốc tế. Ảnh: tiennguyen/Instagram.
Cậu út Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn, sinh năm 1999) là gương mặt trẻ nổi bật trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại London (Anh), hiện là Phó Tổng Giám đốc chiến lược IPPG. Hiếu Nguyễn đang hẹn hò với Marie Trâm Anh - một tiểu thư kín tiếng. Gần đây, cả hai công khai xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng của gia tộc họ Nguyễn, bao gồm lễ, Tết, ký kết hợp đồng hay khai trương cửa hàng. Ảnh: hhieunguyenn/Instagram.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.