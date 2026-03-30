8 người con của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 8 người con. Trong đó, 6 người (3 trai, 3 gái) là con chung của ông với vợ đầu, bà Cristina Serrano (quốc tịch Philippines), bao gồm: Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, con gái Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn. Hai người còn lại Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn là con chung của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với vợ hiện tại - cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Trong ảnh là Henry Nguyễn (sinh năm 1981), con trai cả kín tiếng của "vua hàng hiệu". Anh là Tổng Giám đốc IPPG Philippines, phụ trách nhiều hoạt động của tập đoàn tại thị trường này. Ảnh: henry_nguyen/Instagram.