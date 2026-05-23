4 năm cưới của Bùi Tiến Dũng và vợ Tây

Ngày 22/5, Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1997) đăng loạt ảnh bên vợ Dianka Zakhidova và con trai nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Nam thủ môn viết lời ngọt ngào cho vợ: "Qua mỗi năm, anh càng yêu em nhiều hơn, từ hai người trở thành một gia đình nhỏ. Cảm ơn em vì mọi khoảnh khắc, mọi cái ôm và những ký ức đẹp".
Dòng chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng cặp đôi. Dianka Zakhidova cũng thể hiện tình yêu với chồng bằng biểu tượng trái tim bên dưới bài viết.
Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò vào năm 2020. Thời điểm đó, chuyện tình giữa nam cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam và người mẫu ngoại quốc nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Sau khoảng hai năm tìm hiểu, cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham dự của gia đình, bạn bè và nhiều cầu thủ nổi tiếng.
Hôn lễ của cặp đôi từng gây chú ý bởi không gian lãng mạn bên biển cùng khoảnh khắc xúc động khi Bùi Tiến Dũng bật khóc lúc đọc lời hứa với vợ. Sau kết hôn, Dianka chuyển hẳn sang Việt Nam sinh sống để tiện chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong công việc.
Năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, đặt tên là Danil. Từ khi lên chức bố mẹ, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên con trên mạng xã hội. Dianka nhiều lần cho biết cô thích cuộc sống gia đình hiện tại và dành phần lớn thời gian để chăm sóc con nhỏ.
Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng cũng thay đổi khá nhiều sau khi lập gia đình. Nam thủ môn từng chia sẻ anh sống trách nhiệm hơn, ưu tiên thời gian cho vợ con mỗi khi không thi đấu. Trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 1997 thường đăng ảnh đưa vợ con đi du lịch, ăn uống hoặc cùng chăm con tại nhà.
Dianka được nhiều người nhận xét hòa nhập tốt với cuộc sống ở Việt Nam. Người mẫu sinh năm 2000 nhiều lần xuất hiện tại các sân vận động để cổ vũ chồng thi đấu. Cô cũng học tiếng Việt, thử nhiều món ăn địa phương và duy trì công việc người mẫu, quảng cáo sau khi sinh con.
Trước khi kết hôn, Bùi Tiến Dũng là một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam sau thành công của U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Đời tư của anh cũng từng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Tuy nhiên vài năm gần đây, nam thủ môn kín tiếng hơn và chủ yếu chia sẻ về gia đình nhỏ. Sau 4 năm đồng hành, Tiến Dũng và Dianka vẫn nhận được sự yêu mến từ nhiều người hâm mộ bởi sự gắn bó và cách cả hai cùng vun vén cho tổ ấm nhỏ.
