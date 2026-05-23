4 năm cưới của Bùi Tiến Dũng và vợ Tây

Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò vào năm 2020. Thời điểm đó, chuyện tình giữa nam cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam và người mẫu ngoại quốc nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội. Sau khoảng hai năm tìm hiểu, cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 tại một resort ở Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham dự của gia đình, bạn bè và nhiều cầu thủ nổi tiếng.