Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng ủng hộ CLB bóng đá Đông Á Thanh Hoá

CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa gặp khó khăn tài chính, các cầu thủ như Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng có động thái gây chú ý.

Tối ngày 12/2, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã ủng hộ CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa 50 triệu đồng kèm lời nhắn: "Cầu thủ Tiến Linh kính chúc CLB Thanh Hóa năm mới vạn sự như ý".

Hành động của Tiến Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận tán dương nam tiền đạo: "Tuyệt vời tấm lòng vàng của Tiến Linh", "Cảm ơn Tiến Linh", "Rất xứng đáng là cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam".

Trang Facebook Bóng đá Thanh Hóa - Thanh Hoa Football (nơi đăng tải bài viết kêu gọi quyên góp cho CLB Đông Á Thanh Hóa) cũng nhanh chóng gửi lời cảm ơn và xác nhận sự ủng hộ của nam tiền đạo.

Tiến Linh để lại bình luận trên trang Bóng đá Thanh Hóa.

"Vào những giờ phút sắp kết thúc chiến dịch vận động ủng hộ các cầu thủ Đông Á Thanh Hoá, chúng tôi rất bất ngờ nhận được sự chung tay của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh", trích bài đăng trên trang Bóng đá Thanh Hóa - Thanh Hoa Football.

Tối cùng ngày, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đăng tải hình ảnh công ty TNHH một thành viên Bóng đá Đông Á Thanh Hóa kèm caption: "Nơi bắt đầu". Thủ môn Bùi Tiến Dũng sinh ra tại tỉnh Thanh Hóa, gia nhập đội trẻ Thanh Hóa năm 2013. Do đó, động thái này được người hâm mộ hiểu là một lời động viên, khích lệ của nam cầu thủ dành cho "cái nôi" nuôi dưỡng đam mê bóng đá của anh.

CLB Đông Á Thanh Hóa đang gặp khó khăn chồng chất, tài chính bế tắc, nợ lương cầu thủ, HLV, thành viên CLB. Sau trận hòa Nam Định ngày 1/2, HLV Mai Xuân Hợp thẳng thắn chia sẻ đội hình hiện chỉ còn khoảng 13-14 cầu thủ đủ khả năng ra sân. Nhiều cầu thủ vẫn thi đấu trong tình trạng chấn thương hoặc thể trạng không đảm bảo.

Ngày 10/2, ông Nguyễn Hải Quan, Nguyên Chủ tịch Hội CĐV bóng đá Đông Á Thanh Hoá đã đăng tải bài viết trên trang Bóng đá Thanh Hóa - Thanh Hoa Football để kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng.

"Mọi sự ủng hộ sẽ kết thúc vào trưa ngày 26 tháng Chạp (tức là ngày 13/2/2026 dương lịch). Chiều ngày 26 tháng Chạp, tôi sẽ trực tiếp đến đội bóng bàn giao toàn bộ số tiền mà mọi người ủng hộ đến BHL, cầu thủ để kịp về nhà ăn Tết", ông Quan chia sẻ trong bài đăng trên trang.