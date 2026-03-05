Bùi Tiến Dũng tắm sông băng cùng gia đình vợ

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ khoảnh khắc tắm sông băng cùng gia đình vợ khiến người hâm mộ "lạnh online".

Bùi Tiến Dũng tắm sông băng dưới trời âm 6 độ C Trong chuyến sang Estonia thăm gia đình vợ, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ trải nghiệm thú vị khi tắm trong dòng sông băng dưới trời lạnh buốt.

Ngày 5/3, thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải video cùng gia đình nhà vợ tắm sông ở Estonia lên trang cá nhân. Anh cho biết nhiệt độ lúc đó đang là -6 độ C khiến cộng đồng mạng không khỏi "rùng mình".

Trong video, trước khi bắt đầu tắm, cả nhà cùng nhau khởi động để làm ấm cơ thể. Bùi Tiến Dũng hài hước chia sẻ rằng anh bắt đầu cảm thấy sai lầm khi nhìn thấy các bác lần lượt bước xuống sông.

Dù vậy, anh vẫn mạnh dạn ngâm mình xuống dòng nước lạnh buốt. "Các bác bảo là tôi đã qua được bài test của gia đình", Bùi Tiến Dũng chia sẻ trong bài đăng.

Hành động của nam cầu thủ thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. "Xem thôi mà răng tự động va vào nhau", "Đối với cầu thủ hay vận động viên thì việc này cũng không khó gì mấy vì sau mỗi trận đấu hay ngày tập đều ngâm đá phục hồi mà", một số người để lại bình luận.

Sau kỳ nghỉ Tết tại Thanh Hóa, Bùi Tiến Dũng cùng gia đình nhỏ bay sang Estonia để thăm nhà vợ. Đây cũng là lần đầu tiên anh sang thăm gia đình vợ, kể từ khi kết hôn vào năm 2022.

Bùi Tiến Dũng ngâm mình dưới sông băng ở thời tiết -6 độ C. Ảnh cắt từ clip.



Thủ môn Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, từng cùng đội tuyển U19 giành giải tư châu Á 2016, tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Đỉnh cao sự nghiệp của anh gắn liền với kỳ tích Thường Châu khi anh cùng đồng đội đạt thành tích Á quân U23 châu Á 2018.

Hiện tại, anh khoác áo CLB Đà Nẵng. Sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận đấu thuộc vòng 7 V.League, Bùi Tiến Dũng hiện đang trong quá trình hội phục. Thời gian gần đây, anh thường chia sẻ nhiều khoảnh khắc giản dị, ấm áp bên vợ con.

Thủ môn xứ Thanh công khai hẹn hò với người mẫu Dianka (quê Ukraine) từ năm 2020, đến tháng 5/2022, cả hai chính thức về chung nhà. Tháng 11/2022, vợ chồng anh đón con đầu lòng.