Vợ chồng lương 15 triệu/tháng, tích vàng 8 năm xây nhà 2 tỷ

Sau 8 năm kiên trì, vợ chồng chị Phương tích được 8 cây vàng, bán đi được hơn 600 triệu đồng. Vay mượn thêm, cả hai xây được căn nhà 2 tỷ khang trang ở Thanh Hóa.

Chị Lê Thị Phương (26 tuổi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) kết hôn vào năm 2018. Chồng chị làm thợ sơn với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng, còn chị vừa làm nội trợ vừa đi làm thêm, thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Hai vợ chồng đã có 2 con nhỏ (bé trai 7 tuổi, bé gái 4 tuổi).

Ngay từ khi mới cưới, chị Phương đã được mẹ ruột dặn dò nên tích lũy vàng, không bán ra tiền mặt vì “bán ra sẽ tiêu hết, để vàng thì còn nguyên”. Nghe lời mẹ, chị bắt đầu mua vàng từ năm 2018, khi giá khoảng 3,6 triệu đồng/chỉ.

Mỗi tháng nhận lương, thay vì tiêu thoải mái hay gửi tiết kiệm ngân hàng, hai vợ chồng chị Phương trích tiền mua vàng như một khoản chi cố định. Tháng dư dả mua 1-2 chỉ, khi kinh tế eo hẹp thì vẫn cố gắng mua 1 chỉ.

Sau 8 năm, đến cuối năm 2024, chị Phương tích góp được 8 cây vàng. Khi bán ra với giá 7,9 triệu đồng/chỉ, chị thu về 632 triệu đồng để xây nhà.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Phương được xây dựng và hoàn thiện vào năm 2024, sau khi chị bán số vàng tích lũy suốt 8 năm để có tiền thực hiện kế hoạch an cư.

8 năm gom 8 cây vàng

Chị Phương chia sẻ mẹ chồng cho vợ chồng chị một ô đất và hỗ trợ thêm 100 triệu đồng, mẹ ruột cho 300 triệu đồng. Tổng số tiền gia đình có trong tay khoảng 1 tỷ đồng trước khi vay thêm.

"Cuối năm 2024, tôi tích lũy được 8 cây vàng, bán ra hơn 600 triệu để xây nhà, rồi vay thêm 1 tỷ gồm 500 triệu người thân và 500 triệu ngân hàng để có nhà riêng”, chị Phương tâm sự.

Thói quen tích lũy vàng đều đặn mỗi tháng đã giúp vợ chồng chị Phương có khoản tiền hơn 600 triệu đồng để xây nhà.

Để hoàn thiện ngôi nhà trị giá khoảng 2 tỷ đồng , vợ chồng chị Phương vay thêm 500 triệu đồng từ cậu bên chồng, khoản tiền này dùng làm nội thất gỗ trong nhà. Do chồng chị đã làm việc cùng cậu gần 10 năm, nên được cho vay không lãi, trả dài hạn.

Ngoài ra, chị vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 8%/năm, trung bình mỗi tháng trả lãi khoảng 3,287 triệu đồng. Hai năm đầu, gia đình chưa phải trả gốc do vay theo diện trả góp.

Chị Phương thừa nhận nợ 1 tỷ khá áp lực, nhưng không quá nặng nề như nhiều người nghĩ. Ở quê, mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng được xem là khá ổn định, chi phí sinh hoạt không quá cao. Tiền ăn uống không tốn kém nhiều, bà ngoại còn hỗ trợ mua sữa và quần áo cho hai cháu.

Duy trì mua vàng mỗi tháng

Dù đang vay nợ, chị Phương vẫn duy trì thói quen tích lũy vàng. Trước đây, mỗi tháng chị mua 1-2 chỉ. Hiện tại, khi gánh thêm áp lực tài chính, chị chuyển sang mua 1-2 phân vàng mỗi tháng, thường vào mùng 1 tại tiệm vàng gần nhà, coi như một khoản cố định không thể cắt giảm.

Chị Phương cho biết bản thân không kiếm được nhiều tiền nên luôn tự đặt ra kỷ luật sống tiết kiệm và duy trì thói quen tích lũy.

Dù đang vay nợ, chị Phương vẫn duy trì thói quen tích lũy vàng.

Thay vì chờ có một khoản dư lớn mới bắt đầu, chị chọn cách có bao nhiêu mua bấy nhiêu, coi việc mua vàng là khoản chi cố định hàng tháng.

Theo chị, tháng nào dư dả sẽ mua 1-2 phân, tích góp dần rồi đổi sang chỉ hoặc lượng bởi chị quan niệm vàng là tài sản giữ lâu dài, không phải kênh đầu tư lướt sóng ngắn hạn.

Theo chị Phương, thay vì gửi ngân hàng lấy lãi, chị chọn vàng vì tin rằng đây là kênh lưu trữ tài sản quen thuộc, dễ mua bán và ít mất giá theo thời gian. Chị cũng lưu ý nên ưu tiên vàng 24K và bảo quản cẩn thận để tránh móp méo, trầy xước vì khi bán sẽ bị trừ hao.

"Căn nhà 2 tỷ không chỉ là tài sản, mà còn là thành quả của 7-8 năm tích tiểu thành đại của gia đình tôi", chị Phương chia sẻ.