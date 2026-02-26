Tiệm vàng của vợ tiền vệ tuyển Việt Nam kín khách ngày vía Thần Tài

Mùng 10 tháng Giêng hàng năm, tiệm vàng của nàng WAG Huỳnh Thanh Ngân tại TP.HCM liên tục đón khách. Gia đình phải tăng cường nhân sự và chuẩn bị nguồn hàng.

Những ngày cận kề dịp vía Thần Tài, "cô chủ tiệm vàng" Huỳnh Thanh Ngân (sinh năm 2001) - vợ của tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa - tất bật với công việc kinh doanh của gia đình. Tiệm vàng của nàng WAG tại khu chợ đêm KCN Bàu Bàng (TP.HCM) liên tục đón khách ra vào.

Để chuẩn bị cho cao điểm ngày mùng 10, Thanh Ngân và gia đình chủ động nguồn hàng, tăng nhân sự và kéo dài thời gian hoạt động để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh trong dịp này.

Thanh Ngân quán xuyến công việc ở tiệm vàng của gia đình.

Vừa làm vừa học từ năm 22 tuổi

Gia đình Thanh Ngân bắt đầu kinh doanh vàng từ năm 2023, sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản và bất động sản.

Ban đầu, tiệm hoạt động với quy mô nhỏ, tập trung vào chất lượng sản phẩm và sự minh bạch trong giao dịch. Gia đình xác định chữ "Tín" là nền tảng cốt lõi. Nhờ duy trì sự ổn định và cách phục vụ nhất quán, lượng khách quen dần tăng lên.

Hiện cửa hàng kinh doanh ba dòng sản phẩm chính gồm vàng trắng 416, vàng tây 610 và vàng cưới 24K. Ngoài ra, tiệm nhận thu mua nhiều loại vàng từ các nguồn khác nhau, kể cả vàng từ tiệm khác, với quy trình kiểm định và giao dịch theo quy định.

Năm 22 tuổi, Thanh Ngân bắt đầu phụ giúp gia đình tại cửa hàng, từ những công việc cơ bản đến tham gia sâu hơn vào khâu vận hành.

"Tôi không được đào tạo chuyên ngành kim hoàn theo trường lớp chính quy mà chủ yếu học qua thực tế như cân vàng, kiểm tra tuổi vàng, tư vấn khách, xử lý giao dịch. Làm nhiều thành quen, va chạm nhiều thành kinh nghiệm", nàng WAG nói.

Từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Thanh Ngân cho rằng kiến thức về quản trị tài chính giúp ích rất nhiều trong công việc khi giá vàng biến động liên tục.

Theo Thanh Ngân, ngành vàng đòi hỏi nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng. Người làm nghề phải phân biệt được các loại vàng, hiểu rõ tuổi vàng, hàm lượng và đặc tính từng dòng sản phẩm để tư vấn chính xác cho khách. Trong đó, khâu phân biệt vàng thật - giả được cô xem là yêu cầu quan trọng nhất.

"Vàng giả hiện nay được làm rất tinh vi, mẫu mã thậm chí sắc nét. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó nhận ra. Ngay cả khi có máy móc hỗ trợ, người kiểm định vẫn cần kinh nghiệm để tránh sai lệch", cô cho biết.

Áp lực lớn nhất, theo Thanh Ngân, đến từ các tình huống liên quan đến vàng giả hoặc những giao dịch nhạy cảm. "Có trường hợp khách không biết mình đang cầm vàng giả, nhưng cũng có trường hợp cố tình mang đến để chuộc lợi", cô chia sẻ.

Trong những trường hợp này, tiệm sẽ thực hiện kiểm tra theo đúng quy trình, sử dụng thiết bị hỗ trợ và giải thích rõ ràng cho khách. Nếu phát hiện dấu hiệu gian lận có chủ ý, cửa hàng xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo an toàn cho các bên liên quan.

"Làm vàng là làm bằng uy tín. Phải trung thực và kỹ lưỡng thì mới có thể phát triển lâu dài", cô bày tỏ.

Sự đồng hành của chồng

Tháng 11/2025, Thanh Ngân kết hôn với tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. Sau khi lập gia đình, cô cho biết cuộc sống có nhiều thay đổi theo hướng ổn định và tích cực hơn.

Dù công việc kinh doanh vàng đòi hỏi phải dậy sớm và đặc biệt bận rộn vào những dịp cao điểm, Thanh Ngân vẫn chủ động sắp xếp thời gian để dung hòa giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Nàng WAG cảm thấy may mắn khi được chồng và cả gia đình đều ủng hộ công việc kinh doanh. Khi có thời gian rảnh ngoài lịch tập luyện, Minh Khoa thường ghé tiệm phụ bán hàng, tư vấn khách hoặc hỗ trợ những việc cần sự nhanh nhẹn.

"Anh không làm cố định mỗi ngày, nhưng hễ có thời gian là tranh thủ qua phụ. Có hôm anh còn kiêm luôn giao hàng cho tôi khi có đơn đi tỉnh. Có anh Khoa bên cạnh, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều", cô bộc bạch.

Tiền vệ Minh Khoa phụ vợ tư vấn bán hàng cho khách khi có thời gian rảnh.

Những ngày đầu, Minh Khoa có phần bỡ ngỡ do đặc thù công việc đòi hỏi độ chính xác cao. Tuy nhiên, anh dần quen với môi trường nhờ quan sát và học hỏi. "Anh hay nói vui làm vàng cực quá, anh thích đi đá bóng hơn, nhưng vẫn đều đặn qua phụ vợ khi có thể", Thanh Ngân kể.

Cũng từ ngày lập gia đình, Thanh Ngân cho biết cô có thêm một góc nhìn khác về nghề. Với cô, vàng không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong đời sống của khách hàng.

Trong các sản phẩm, Thanh Ngân đặc biệt thích tư vấn nhẫn cưới và vàng cưới. "Mỗi lần trao nhẫn là một lần chứng kiến khoảnh khắc hai người chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Với tôi, đây không chỉ là mua bán, mà là sự kết nối. Mỗi món vàng đều mang theo một câu chuyện riêng", cô nói.

Trong thời gian tới, vợ tiền vệ tuyển Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phát triển công việc kinh doanh vàng của gia đình, tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín lâu dài với khách hàng.

Cô cũng dự định xây dựng một thương hiệu riêng của hai vợ chồng trong tương lai. Đó sẽ là sự kết hợp giữa nền tảng kinh nghiệm truyền thống của gia đình và tư duy kinh doanh hiện đại của thế hệ trẻ, hướng đến hình ảnh trẻ trung, chuyên nghiệp và gần gũi hơn với khách hàng.

Tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa kết hôn với "cô chủ tiệm vàng" Thanh Ngân vào tháng 11/2025.