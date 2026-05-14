Bùi Tiến Dũng và vợ Tây khoe dáng 'cực phẩm'

Đăng loạt ảnh check-in bãi biển, thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng vợ người mẫu thu hút sự chú ý với body cuốn hút.

Ngày 14/5, trên trang Instagram có 630.000 người theo dõi, thủ môn Bùi Tiến Dũng khoe bộ ảnh check-in ở biển với caption ngắn gọn "Summer" (tạm dịch: mùa hè). Sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn vào "vóc dáng cực phẩm" của cặp đôi cầu thủ - người mẫu.

Thủ thành sinh năm 1997 gây ấn tượng với thân hình cơ bắp rắn chắc nhờ vào duy trì tập luyện cường độ cao. Trong khi đó bà xã anh là Dianka Zakhidova, nàng mẫu người Ukraine, cũng sở hữu vóc dáng sắc chắc, gợi cảm.

Bùi Tiến Dũng là một trong những thủ môn nổi tiếng, thu hút lượng fan đông đảo trên mạng xã hội kể từ sau giải U23 châu Á năm 2018. Anh được nhiều người ngưỡng mộ khi có hạnh phúc viên mãn bên vợ Tây và con trai nhỏ Danil.

Bùi Tiến Dũng cùng vợ con vui chơi ở biển.

Anh nhiều lần gây chú ý khi chia sẻ về quá trình tập luyện kỷ luật để có được cơ bắp như hiện tại. Cuối năm ngoái, thủ thành quê Thanh Hóa gây sốt với bức ảnh khoe cơ thể rắn rỏi, múi bụng rõ nét. "After sauna" (tạm dịch: Sau khi xông hơi), anh viết và tag tên Cristiano Ronaldo.

Ở phần bình luận, Dianka Zakhidova, vợ của Bùi Tiến Dũng, hài hước chia sẻ: "Danil nói rằng bố trông đẹp hơn Ronaldo, và mẹ nói đã đến lúc vứt những chiếc quần đùi này đi".

Tiến Dũng và Dianka kết hôn năm 2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm. Tết Nguyên đán 2026, anh lần đầu tiên sang thăm gia đình vợ ở Estonia. Tại đây, anh được trải nghiệm tắm tuyết và ngâm mình ở sông băng.

Dianka, người mẫu sinh năm 2000, cũng trở thành gương mặt nổi tiếng mạng xã hội sau khi kết hôn cùng chồng thủ môn. Sau 4 năm về chung nhà với nửa kia, cô không còn đi diễn nhiều mà tập trung thời gian lo cho tổ ấm nhỏ.

Sau khi có em bé, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng, thu hút ánh nhìn khi diện những trang phục bó sát, khoe đường cong gợi cảm.

Bùi Tiến Dũng hiện thuộc biên chế SHB Đà Nẵng. Vợ con anh cũng chuyển tới sinh sống ở thành phố biển để đồng hành cùng nam thủ môn. Trên mạng xã hội, gia đình anh thường xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch, check-in cùng xe hơi sang chảnh.