Vợ Văn Thanh nói về kiểu tóc bị chê trong đám cưới

|
Ngày 12/5, lễ vu quy của cầu thủ Vũ Văn Thanh và "chị đẹp" Trần Bích Hạnh diễn ra tại Ninh Bình. Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng ở phường Nam Định với sự tham dự của người thân, bạn bè hai bên gia đình.
|
Trong ngày trọng đại, Văn Thanh diện suit đen theo phong cách lịch lãm. Cô dâu Bích Hạnh thu hút sự chú ý với váy cưới cúp ngực đính ren, kết hợp khăn voan dài và lối trang điểm nhẹ nhàng.
|
Tối cùng ngày, Bích Hạnh đăng tải loạt ảnh cưới trên TikTok cá nhân và chia sẻ: "Tẩy trang, gội đầu xong cái là có ảnh Full HD... Chính thức về làm dâu Gia Cốc - Thanh Miện - Hải Dương". Fanpage của Văn Thanh cũng đăng tải khoảnh khắc nam tiền vệ nắm tay cô dâu bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của khách mời.
|
Trong ngày vui, cô dâu Bích Hạnh lựa chọn tóc búi cổ điển. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng kiểu tóc này khiến cô trông già dặn hơn. Khi một tài khoản gợi ý nàng WAG nên thả tóc trong lễ rước dâu, cô đáp ngắn gọn: "Ok bé". Sau tiệc cưới, Bích Hạnh lên livestream cho biết cô khá hài lòng với lớp trang điểm, song thừa nhận bản thân “không ăn ảnh” nên hình ảnh trên camera khác ngoài đời. Vợ Văn Thanh cũng nói sẽ không tiếp tục búi tóc trong những dịp sau vì cho rằng kiểu tóc này dễ làm lộ khuyết điểm gương mặt khi lên hình.
|
Hiện tại, Bích Hạnh đã chuyển về nhà chồng ở Hải Phòng. Nàng WAG cho hay cô đang tiếp tục chương trình học y nên sau đám cưới vẫn đi học, đi làm như bình thường. Theo dự kiến, tiệc cưới phía nhà trai sẽ diễn ra vào tháng 6 tới tại Hà Nội, với sự góp mặt của nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam.
|
Trước đó, Văn Thanh cầu hôn Bích Hạnh tại một khu nghỉ dưỡng ở Huế sau hơn 3 năm hẹn hò. Tin vui được chàng cầu thủ thông báo vào ngày 14/4, đúng sinh nhật 30 tuổi của anh.
|
Hôm 26/2, lễ dạm ngõ của Văn Thanh - Bích Hạnh được tổ chức tại nhà gái ở Nam Định với sự góp mặt của gia đình hai bên. Một trong những khoảnh khắc được chú ý trong lễ dạm ngõ là khi Văn Thanh trao cho bạn gái thẻ đen ngân hàng.
|
Hiện Văn Thanh thi đấu cho Công An Hà Nội FC. Trong khi đó, Bích Hạnh hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh gắn liền phong cách thể thao, tập gym.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.