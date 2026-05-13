Vợ Văn Thanh nói về kiểu tóc bị chê trong đám cưới

Trong ngày vui, cô dâu Bích Hạnh lựa chọn tóc búi cổ điển. Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng kiểu tóc này khiến cô trông già dặn hơn. Khi một tài khoản gợi ý nàng WAG nên thả tóc trong lễ rước dâu, cô đáp ngắn gọn: "Ok bé". Sau tiệc cưới, Bích Hạnh lên livestream cho biết cô khá hài lòng với lớp trang điểm, song thừa nhận bản thân “không ăn ảnh” nên hình ảnh trên camera khác ngoài đời. Vợ Văn Thanh cũng nói sẽ không tiếp tục búi tóc trong những dịp sau vì cho rằng kiểu tóc này dễ làm lộ khuyết điểm gương mặt khi lên hình.