Độ giàu có của vợ chồng Vũ Văn Thanh

Tối 12/5, tiệc vu quy của Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996) và Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh lan truyền, chú rể xuất hiện với bộ vest 2 hàng khuy (double-breasted) lịch lãm, trong khi cô dâu diện váy cưới cúp ngực sang trọng. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê cô dâu ở Ninh Bình. Sau lễ cưới, cuộc sống sang chảnh và độ giàu có của Vũ Văn Thanh cùng vợ Trần Bích Hạnh tiếp tục nhận được sự quan tâm.
Trong màn cầu hôn gây chú ý hồi tháng 4, ngoài không gian được chuẩn bị công phu bên bờ biển, Văn Thanh xuất hiện với chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay. Nam cầu thủ đeo mẫu Rolex GMT-Master II thuộc dòng cao cấp của thương hiệu Thụy Sĩ, có giá niêm yết hơn 1,3 tỷ đồng trên website chính hãng. Thiết kế phối thép và vàng Everose cùng vành bezel hai màu đặc trưng được xem là một trong những mẫu đồng hồ được giới cầu thủ, vận động viên ưa chuộng. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.
Trước thềm đám cưới, Văn Thanh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh trao thẻ đen cho vợ trong buổi lễ dạm ngõ ngày 26/2. Chi tiết này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, nhiều người gọi vui nam cầu thủ là "chồng nhà người ta". Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.
Dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, hậu vệ của CLB Công an Hà Nội lái chiếc Porsche sang trọng đưa Bích Hạnh về quê. Trước đó, Bích Hạnh cũng từng tiết lộ hình ảnh sử dụng “xe đôi” Porsche. Năm 2023, Văn Thanh mua chiếc Porsche Macan phiên bản S có giá hơn 4 tỷ đồng.
Trên mạng xã hội, Trần Bích Hạnh cũng thường xuất hiện cùng loạt túi hiệu. Trong bộ sưu tập túi hiệu của Bích Hạnh có mẫu Chanel Maxi Classic Handbag bằng da bê màu đen, thiết kế kinh điển của Chanel với khóa CC ánh vàng và kích thước lớn 33 cm. Mẫu túi này hiện có giá niêm yết khoảng 13.200 USD. Ngoài ra, cô còn sở hữu chiếc Hermès Birkin 25 màu xám Gris Meyer làm từ da Togo cao cấp. Thiết kế thuộc dòng túi xa xỉ bậc nhất của Hermès, có giá dao động khoảng 26.500-32.500 USD. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.
Cầu thủ sinh năm 1996 cũng nhiều lần khiến dân mạng chú ý vì độ chiều chuộng bạn gái khi đang hẹn hò. Bích Hạnh từng chia sẻ trên Story cá nhân anh từng chuyển khoản số tiền lớn cho nửa kia, đồng thời để bạn gái đứng tên tài sản từ khi còn yêu nhau. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.
Văn Thanh và Bích Hạnh công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2025, vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 29 của nam hậu vệ. Cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh đẹp đôi, thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch, sự kiện và đời sống thường ngày. Tháng 4 vừa qua, hậu vệ tuyển Việt Nam gây chú ý khi tổ chức màn cầu hôn lãng mạn bên bờ biển dành cho bạn gái gymer. Sau lễ dạm ngõ và vu quy được tổ chức tại quê nhà cô dâu, cả hai hiện trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất của làng bóng đá Việt. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.
