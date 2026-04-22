Văn Thanh trao thẻ đen cho 'chị đẹp' gymer ở lễ dạm ngõ

Cầu thủ Văn Thanh hé lộ trước ngày tới nhà hỏi cưới bạn gái Bích Hạnh, cả đêm anh không ngủ được. Tại lễ dạm ngõ, anh trao cho nửa kia chiếc thẻ đen ngân hàng.

Tối 21/4, Trần Bích Hạnh - vợ sắp cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh - chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc của cặp đôi trong lễ dạm ngõ được tổ chức ngày 26/2. Với cô, buổi lễ ấm cúng là mở đầu cho một hành trình mới.

“Chúng con luôn cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì hai bên gia đình đã luôn yêu thương, ủng hộ, đồng hành và vun vén, để chúng con có thể cùng nhau đi đến một cái kết thật đẹp như ngày hôm nay”, nàng WAG bày tỏ.

Trong ngày vui, Bích Hạnh lựa chọn thiết kế áo dài vàng nền nã, tông trang điểm rạng rỡ và thả nhẹ mái tóc đen, dài. Văn Thanh trông bảnh bao với áo sơ mi kẻ sọc và quần Âu trắng. Cả hai mỉm cười hạnh phúc trong từng khung hình.

Nhiều dân mạng tỏ ra thích thú khi ở lễ dạm ngõ, Văn Thanh trao chiếc thẻ đen ngân hàng cho Bích Hạnh. Một số người đùa rằng đây chính là “lễ bàn giao lương” của chồng cho vợ.

Hành động này của Văn Thanh không gây bất ngờ bởi trong thời gian yêu Bích Hạnh, anh được biết đến là rất yêu chiều nửa kia. Anh từng gây trầm trồ khi mua nhà và để bạn gái đứng chung tên sổ đỏ, thường xuyên tặng cô những món quà đắt đỏ hay đăng ký nhận lương bằng số tài khoản nửa kia.

Dưới loạt ảnh lễ dạm ngõ, Văn Thanh cũng chia sẻ cảm xúc ở phần bình luận “Cả đêm không ngủ được luôn mà” và nhận được phản hồi vui từ vợ sắp cưới.

Trong số người để lại lời chúc mừng cặp đôi nổi tiếng, cầu thủ Phạm Đức Huy và vợ MC Mù Tạt (Huyền Trang) cũng vào chia vui. Hai cặp cầu thủ - WAG này khá thân thiết khi Đức Huy và Văn Thanh đều quê ở Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng), trong khi Bích Hạnh và Huyền Trang cùng tuổi (sinh năm 1993).

Văn Thanh và Bích Hạnh chuẩn bị về chung một nhà.

Theo một số thông tin được chia sẻ, Văn Thanh và Bích Hạnh sẽ kết hôn vào ngày 20/6 tới. Đám cưới dự kiến quy tụ nhiều cầu thủ nổi tiếng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Văn Thanh đăng tải loạt ảnh cầu hôn lãng mạn bạn gái bên bờ biển vào ngày 14/4 - vào đúng sinh nhật 30 tuổi của nam hậu vệ. Thực tế, màn cầu hôn này đã diễn ra trước đó.

Văn Thanh và Bích Hạnh công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, vào dịp sinh nhật 29 tuổi của nam hậu vệ. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh hẹn hò lãng mạn, cùng nhau du lịch nhiều nơi. Văn Thanh hiện thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Bích Hạnh nổi tiếng là "hot girl phòng gym", có sự nghiệp riêng ở mảng làm đẹp.

Màn cầu hôn lãng mạn của Văn Thanh với 'chị đẹp' gymer Trong không gian lãng mạn bên bờ biển, Vũ Văn Thanh nhận được cái gật đầu của bạn gái Bích Hạnh khi ngỏ lời cầu hôn.