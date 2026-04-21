Văn Thanh đến nhà hỏi cưới 'chị đẹp' gymer

Sau màn cầu hôn gây chú ý làng bóng Việt, hình ảnh cầu thủ Vũ Văn Thanh đến nhà hỏi cưới bạn gái Trần Bích Hạnh được chia sẻ.

Cặp đôi được cho là đã tổ chức lễ dạm ngõ.

Ngày 21/4, trên fanpage của Văn Thanh, hình ảnh được cho là chụp trong lễ dạm ngõ của anh với bạn gái Bích Hạnh được chia sẻ kèm chú thích: "Ngoài kia đám cưới xập xình, cũng sắp tới lượt tụi mình thôi em".

Trong ảnh, Bích Hạnh diện áo dài vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, Văn Thanh lựa chọn sơ mi sáng màu theo phong cách lịch thiệp, trẻ trung. Cả hai nắm tay nhau, cười rạng rỡ trước đông đảo người thân trong gia đình.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người theo dõi cặp đôi. Ở phần bình luận, Bích Hạnh thoải mái gọi Văn Thanh là "chồng", nói rằng cô cười không ngớt khi nửa kia đến.

Trước đó, ngày 14/4, Văn Thanh đăng tải loạt ảnh cầu hôn bạn gái. Buổi cầu hôn được chuẩn bị trong không gian lãng mạn bên bờ biển, kèm pháo hoa. Theo một số thông tin được chia sẻ, cặp cầu thủ - WAG đã làm lễ dạm ngõ sau dịp Tết Nguyên đán năm nay và sẽ kết hôn vào tháng 6 tới.

Văn Thanh và Bích Hạnh công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, vào dịp sinh nhật 29 tuổi của nam hậu vệ. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh hẹn hò lãng mạn, cùng nhau du lịch nhiều nơi. Văn Thanh hiện thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Bích Hạnh nổi tiếng là "hot girl phòng gym", có sự nghiệp riêng ở mảng làm đẹp.

