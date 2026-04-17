Văn Thanh khóc khi cầu hôn 'chị đẹp' gymer

Nhận được cái gật đầu của bạn gái Bích Hạnh, Vũ Văn Thanh rưng rưng xúc động. Khoảnh khắc lãng mạn được bạn gái anh ghi lại.

Trong video được Bích Hạnh chia sẻ ngày 16/4, Vũ Văn Thanh không giấu nổi niềm vui, sự xúc động khi cầu hôn thành công.

"Vui quá, sắp có vợ rồi", anh bày tỏ. Bích Hạnh vừa ghi lại hình ảnh ngại ngùng của bạn trai vừa trêu chọc: "Chúc mừng anh có được em".

Khoảnh khắc Văn Thanh rưng rưng được bạn gái ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Vào đúng dịp sinh nhật 30 tuổi vừa qua, Văn Thanh tổ chức buổi cầu hôn lãng mạn sau một năm công khai hẹn hò Bích Hạnh.

Sự kiện được anh chuẩn bị công phu, với bữa tối bên bờ biển, âm nhạc, hoa tươi và pháo hoa lãng mạn. Đây cũng là những điều Bích Hạnh từng đề cập và mong chờ.

"Khi yêu, Hạnh có nói vui với anh là: 'Anh muốn cưới em là anh phải cầu hôn em đấy nhé, cũng như khi chúng mình bắt đầu bước vào mối quan hệ nghiêm túc với nhau, anh phải có lời tỏ tình với em và em đồng ý, như vậy mới tính là 1 đôi.

Còn cầu hôn, em thích một không gian riêng tư nhẹ nhàng, có loài hoa em yêu, có bản nhạc em thích", Bích Hạnh chia sẻ trên trang cá nhân, xúc động khi bạn trai nhớ tất cả lời nói của mình và thực hiện đúng như vậy.

Khi công khai màn cầu hôn, cặp cầu thủ - WAG cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người hâm mộ. Không ít người để lại bình luận mong chờ vào một đám cưới đình đám của làng bóng đá Việt.

Văn Thanh cầu hôn Bích Hạnh vào đúng sinh nhật tuổi 30. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.

Cách đây không lâu, Bích Hạnh đã tham khảo ý kiến về hai thương hiệu giày cao gót, nổi tiếng với nhiều mẫu giày cưới. Vì vậy, hôn lễ của cặp đôi được dự đoán sẽ sớm diễn ra.

Vũ Văn Thanh (sinh năm 1996) công khai hẹn hò Trần Bích Hạnh (sinh năm 1993) vào dịp sinh nhật năm 2025. Cặp đôi được khen xứng đôi khi một bên là cầu thủ tuyển quốc gia tài năng, một bên là "hot girl phòng gym" có vẻ ngoài gợi cảm, tài kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Trong thời gian hẹn hò, Văn Thanh và Bích Hạnh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, cùng nhau check-in nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Bích Hạnh cũng là người đồng hành với Văn Thanh trong thời gian anh phải phẫu thuật chấn thương và tập luyện hồi phục để trở lại sân cỏ.

