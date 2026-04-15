Văn Thanh nhận bất ngờ sau khi cầu hôn 'chị đẹp gymer'

Nhân sinh nhật tuổi 30, Vũ Văn Thanh được bạn gái Trần Bích Hạnh bất ngờ đến tận đại bản doanh câu lạc bộ để chúc mừng.

Ngày 15/4, Bích Hạnh chia sẻ video "đánh úp" bạn trai nhân dịp sinh nhật trên trang cá nhân. Theo đó, cô và bạn bí mật đến tận nơi CLB Công an Hà Nội đóng quân để gây bất ngờ cho nam hậu vệ.

"Bí mật xuống đội chúc mừng sinh nhật chồng iu, năm nay tặng bánh kem tình cảm thui nhé, chứ em là món quà tuyệt vời nhất rồi còn gì nữa. Chúc chồng iu sớm quay lại thi đấu nha, mọi thứ còn lại đã có em ở đây rồi chồng ơi, em yêuuu anh ạ", nàng WAG ngọt ngào chú thích.

Trong video, Bích Hạnh đứng sẵn ngoài cổng, hào hứng chờ bạn trai. Khi Văn Thanh bước ra, anh lộ rõ vẻ ngơ ngác khi thấy bạn gái. Ngay khi định thần lại, hậu vệ sinh năm 1996 phấn khích, trao người yêu nụ hôn tình tứ.

Dưới bài đăng, nhiều người theo dõi để lại bình luận khen ngợi sự đáng yêu, ngọt ngào của cặp đôi. Văn Thanh cũng nhanh chóng phản hồi "bà xã": "Yêu vợ nhiều".

Văn Thanh cầu hôn bạn gái trước khi bước sang tuổi 30. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.

Sinh nhật tuổi 30 của Văn Thanh cũng đánh dấu cột mốc quan trọng khi vào đúng ngày sinh nhật 14/4, anh thông báo cầu hôn thành công Bích Hạnh. Sự kiện được anh chuẩn bị công phu, trong bữa tối đầy lãng mạn bên bờ biển.

"Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại", anh chú thích.

Cặp đôi chưa công khai ngày tổ chức đám cưới song nhiều người dự đoán hôn lễ sẽ sớm diễn ra. Bởi thời gian qua, Bích Hạnh từng gây tò mò khi tìm hiểu các mẫu giày cưới và đơn vị đính đá thủ công ly champagne và gắn tên theo yêu cầu ở Hà Nội.

Sau tròn một năm công khai hẹn hò, Văn Thanh là cái tên tiếp theo của lứa Thường Châu lập gia đình, theo sau các đồng đội như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải và gần nhất là Đức Huy.

Trước đó vào đúng ngày 14/4/2025, Văn Thanh công khai hẹn hò bạn gái hơn 3 tuổi. Cả hai được nhận xét là "trai tài gái sắc", khi Văn Thanh là cầu thủ nổi tiếng ở tuyển Việt Nam còn Bích Hạnh có vẻ ngoài gợi cảm, nổi tiếng với biệt danh "hot girl phòng gym" và có tài kinh doanh.