Văn Thanh và 'chị đẹp' gymer trước khi cầu hôn

Trong một năm yêu, Bích Hạnh đồng hành với hậu vệ sinh năm 1996 trong nhiều thăng trầm cả về cuộc sống và sự nghiệp. Cô nhận thiện cảm khi dù công việc bận rộn vẫn sắp xếp từ Hà Nội vào TP.HCM để chăm sóc Văn Thanh khi anh phẫu thuật chấn thương. "Bước sang năm mới 2026, em mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với chúng ta và những người thân yêu. Mong anh sớm quay trở lại thi đấu vì em biết là anh nhớ sân cỏ và trái bóng nhiều lắm rồi. Mọi việc còn lại, cứ để em lo nhé", cô từng nhắn nhủ bạn trai.