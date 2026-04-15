Văn Thanh và 'chị đẹp' gymer trước khi cầu hôn

Tối 14/4, đúng sinh nhật tuổi 30, thay vì một bài đăng đón sinh nhật thông thường, cầu thủ Vũ Văn Thanh "đánh úp" người theo dõi bằng loạt ảnh cầu hôn bạn gái Trần Bích Hạnh. Vào ngày này một năm trước, nam hậu vệ cũng chọn sinh nhật là dịp tuyên bố hẹn hò.
Cặp đôi chưa công bố ngày tổ chức đám cưới. Tuy nhiên theo nhiều "dấu hiệu" thời gian qua, như việc Bích Hạnh tham khảo các mẫu giày cưới hay tìm đơn vị cung cấp dịch vụ đính đá thủ công ly champagne và gắn tên theo yêu cầu ở Hà Nội, người theo dõi cho rằng ngày vui không còn xa.
Với màn cầu hôn thành công, Văn Thanh cũng là một trong những cầu thủ "chốt đơn" khá nhanh, khi chỉ sau một năm công khai hẹn hò. Vào ngày 14/4/2025, anh lần đầu công khai bạn gái Bích Hạnh bằng loạt ảnh tình tứ trên trang cá nhân.
Thời điểm đó, Bích Hạnh nhanh chóng trở thành chủ đề quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá. Không ít người sớm nhận ra cô là cái tên quen mặt trong lĩnh vực thể hình, từng được gọi là "hot girl giảm cân" nhờ màn lột xác ấn tượng. Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 1993 còn gây ấn tượng nhờ sắc vóc gợi cảm, tài kinh doanh thành công trong lĩnh vực thẩm mỹ.
Trong một năm yêu, Bích Hạnh đồng hành với hậu vệ sinh năm 1996 trong nhiều thăng trầm cả về cuộc sống và sự nghiệp. Cô nhận thiện cảm khi dù công việc bận rộn vẫn sắp xếp từ Hà Nội vào TP.HCM để chăm sóc Văn Thanh khi anh phẫu thuật chấn thương. "Bước sang năm mới 2026, em mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ tới với chúng ta và những người thân yêu. Mong anh sớm quay trở lại thi đấu vì em biết là anh nhớ sân cỏ và trái bóng nhiều lắm rồi. Mọi việc còn lại, cứ để em lo nhé", cô từng nhắn nhủ bạn trai.
Đổi lại, Bích Hạnh chia sẻ luôn cảm thấy được che chở, chiều chuộng khi hẹn hò cầu thủ kém 3 tuổi. "Ở cạnh anh, tôi chẳng phải đụng tay làm gì cả, chăm chút tôi từ những điều nhỏ nhất", cô khoe. Văn Thanh cũng gây trầm trồ khi mua nhà, để bạn gái đứng chung tên sổ đỏ, thường xuyên tặng cô những món quà đắt đỏ hay đăng ký nhận lương bằng số tài khoản nửa kia.
Với nhiều người theo dõi cặp cầu thủ - WAG, việc cả hai tiến tới hôn nhân sau 1 năm công khai không phải điều quá bất ngờ. Bởi thời gian qua, cả hai đã thoải mái xưng hô với nhau là "vợ", "chồng", để trạng thái "đã đính hôn" trên tài khoản mạng xã hội. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Văn Thanh cũng dẫn bạn gái về đón Tết ở quê nhà Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng). Chuyện tình của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ.
Vũ Văn Thanh cũng sẽ là một trong những cái tên cuối cùng của lứa Thường Châu lập gia đình. Nhiều đồng đội khác của anh, như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh đều đã sớm kết hôn, sinh con. Hôn lễ của Văn Thanh cũng được dự đoán sẽ quy tụ nhiều cầu thủ tên tuổi của làng bóng đá.
