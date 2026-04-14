'Chị đẹp' gymer sắp cưới Văn Thanh

  • Thứ ba, 14/4/2026 21:19 (GMT+7)
Bích Hạnh là một trong số nàng WAG nổi bật hiện nay với ngoại hình thu hút, học vấn tốt và sự nghiệp riêng.

Ngày 14/4, cầu thủ Vũ Văn Thanh tung loạt ảnh cầu hôn bạn gái Trần Bích Hạnh trong khung cảnh lãng mạn bên bờ biển. "Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại", anh bày tỏ.
Cặp cầu thủ - WAG nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người theo dõi. Trước đó, cả hai được đồn đoán sắp về chung một nhà qua một số dấu hiệu như Bích Hạnh tham khảo ý kiến về thương hiệu giày cưới nổi tiếng hay nhờ cộng đồng mạng gợi ý đơn vị đính đá thủ công ly champagne. Cặp đôi cũng đặt trạng thái "đã đính hôn" từ lâu trên trang cá nhân.
Bích Hạnh và Văn Thanh công khai hẹn hò từ tháng 4/2025, nhanh chóng trở thành cặp đôi được chú ý nhất nhì làng bóng Việt. Trong khi Văn Thanh nổi tiếng yêu chiều bạn gái, thậm chí mua nhà và để cô đứng tên chung, Bích Hạnh luôn đồng hành cùng bạn trai trong những giai đoạn khó khăn sau chấn thương.
Bích Hạnh sinh năm 1993, quê ở Nam Định cũ (nay là Ninh Bình). Cô được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh "hot girl phòng gym". Trước đây, cô có thời gian tự ti về ngoại hình khi cân nặng chạm mốc 70 kg. Tuy nhiên, nhờ kiên trì tập luyện và thay đổi lối sống, cô "lột xác" với vóc dáng săn chắc, gợi cảm, thu hút lượng lớn người theo dõi.
Bạn gái Văn Thanh từng làm huấn luyện viên cá nhân trước khi chuyển hướng sang thẩm mỹ - lĩnh vực giúp cô có nguồn thu nhập ổn định và cuộc sống khá dư dả. Cô thường xuyên khoe thu nhập "khủng", tự chủ tài chính, mua nhà, tậu xe sang.
Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Bích Hạnh còn khiến nhiều người chú ý bởi nền tảng học vấn. Cô từng học chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định cũ), song dành niềm yêu thích nhiều hơn cho ngành kinh tế và ngân hàng. Tuy nhiên, từ đại học, cao học cho đến bây giờ tiếp tục học lên cao, cô đều gắn với ngành y.
Gần đây, Bích Hạnh khiến người theo dõi lo lắng khi chia sẻ về áp lực công việc và lịch trình dày đặc, thường xuyên di chuyển nhiều tỉnh thành, ăn uống - nghỉ ngơi thất thường. Trước tình trạng hiện tại, người theo dõi bày tỏ hy vọng Bích Hạnh sớm ổn định tinh thần và vượt qua giai đoạn căng thẳng.

Ngân Anh

Trần Bích Hạnh/Facebook

