Vợ Đức Huy cảnh báo

MC Mù Tạt, bà xã cầu thủ Phạm Đức Huy, lên tiếng chỉ trích shop thời trang sử dụng trái phép, thu lợi bất chính từ hình ảnh áo dài cưới của vợ chồng cô.

Đức Huy và MC Mù Tạt vừa kết hôn vào tháng 3.

Chiều 8/4, MC Mù Tạt (sinh năm 1993, tên thật Nguyễn Huyền Trang) bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân khi phát hiện mẫu áo dài cưới thiết kế riêng của mình bị một shop thời trang sao chép và sử dụng hình ảnh trái phép. Thậm chí, shop này còn nêu thẳng tên vợ chồng cô với mục đích quảng bá sản phẩm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo nữ MC, hiện có một số tài khoản và đơn vị đã lấy hình ảnh bộ áo dài cưới của cô từ thương hiệu gốc, sau đó chỉnh sửa và chèn logo của mình để quảng bá sản phẩm. Cô cho rằng đây là hành vi làm nghề bất chấp, thu lợi không chính đáng, đặc biệt thiếu tôn trọng công sức của nhà thiết kế, đồng thời gây hiểu lầm cho khách hàng.

Theo chia sẻ của Mù Tạt, bộ áo dài được thực hiện riêng cho cô và chồng trong ngày cưới, dựa trên những mong muốn và cá tính của cả hai. Thiết kế không chỉ chú trọng yếu tố thẩm mỹ mà còn mang thông điệp riêng gắn với câu chuyện riêng của cặp đôi. Vì vậy, việc sản phẩm bị sao chép và nhận vơ khiến nữ MC không khỏi bất bình.

Bài viết quảng cáo của shop áo dài khiến MC Mù Tạt phẫn nộ.

Cô nhấn mạnh: "Đề nghị các bạn hãy dừng lại".

Nữ MC cũng dành nhiều lời trân trọng cho nhà thiết kế cùng ê-kíp đã thực hiện bộ trang phục. Theo Mù Tạt, đội ngũ đã dành hơn 2 tháng để hoàn thiện sản phẩm, từ khâu lên ý tưởng, phác thảo cho tới hoàn thiện từng chi tiết.

Mù Tạt cho biết thêm cô hiểu rằng trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật, các thiết kế có thể được sáng tạo dựa trên cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, việc tự nhận một sản phẩm vốn thuộc về người khác là của mình, đặc biệt khi còn sử dụng hình ảnh gốc rồi gắn logo thương hiệu khác vào, là điều không thể chấp nhận.

Nữ MC khẳng định bài viết được đăng tải không chỉ nhằm bảo vệ hình ảnh cá nhân của vợ chồng cô, mà còn để lên tiếng thay cho nhà thiết kế đã trực tiếp tạo nên bộ áo dài cưới.

Bên dưới, nhà thiết kế cũng tỏ ra bất ngờ trước hành động trên.

MC Mù Tạt và Đức Huy trong bộ áo dài được thiết kế riêng. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.

Sau khi bài đăng được chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Mù Tạt, cho rằng việc sao chép và sử dụng hình ảnh thiết kế của người khác để kinh doanh là hành vi thiếu đạo đức nghề nghiệp. Một số ý kiến cũng cho rằng câu chuyện này phản ánh thực trạng phổ biến trong ngành thời trang, nơi nhiều mẫu thiết kế dễ dàng bị sao chép khi lan truyền trên mạng xã hội.

MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy quen nhau khi tham gia chung một chương trình thể thao. Cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ vào cuối năm 2024. Thời điểm đó, Đức Huy và nữ MC thỏa mái đăng tải khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.

Cả hai tổ chức đám cưới vào tối 22/3 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trong lễ cưới, nữ MC xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống được thiết kế riêng, gây ấn tượng bởi phong cách thanh lịch. Sau khi về chung một nhà, Mù Tạt vẫn tiếp tục hoạt động với vai trò MC tại VTV. Cô ghi dấu ấn qua loạt chương trình Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp…