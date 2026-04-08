Duy Mạnh mất đồng hồ hơn 1 tỷ đồng

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh cho biết đã trình báo cơ quan chức năng sau khi làm thất lạc chiếc đồng hồ có giá trị lớn, đồng thời hy vọng sớm tìm lại được tài sản.

Duy Mạnh bất ngờ thông báo tìm đồng hồ giữa đêm. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.

Tối 7/4, Duy Mạnh đăng bài tìm kiếm chiếc đồng hồ hàng hiệu bị mất thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, tối 31/3, trong lúc làm thủ tục trả phòng tại khách sạn Mường Thanh (khu vực Ninh Bình), nam cầu thủ cất chiếc đồng hồ Audemars Piguet màu xanh vào balo cá nhân.

Sau đó, anh nhờ một người quen đi cùng gia đình mang balo và vali ra xe 12 chỗ đã thuê sẵn. Trong suốt hành trình di chuyển từ Ninh Bình về Hà Nội, balo được đặt ở khu vực ghế cuối xe, trong khi Duy Mạnh và người thân ngồi ở các hàng ghế phía trên.

Khi về đến nhà vào buổi tối, do đã muộn, Duy Mạnh chỉ cất balo mà chưa kiểm tra. Đến sáng 1/4, khi mang balo lên đội và sắp xếp lại đồ đạc, cầu thủ này mới phát hiện chiếc đồng hồ đã biến mất.

Duy Mạnh cho biết camera tại nhà không ghi nhận bất kỳ ai tác động đến balo trong khoảng thời gian lưu giữ. Người đi cùng mà anh từng nhờ mang đồ cũng khẳng định không liên quan đến sự việc.

Chiếc đồng hồ thất lạc có nhiều ý nghĩa với Duy Mạnh. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.

Sau khoảng một tuần rà soát và cân nhắc, nam cầu thủ đã trình báo sự việc tới cơ quan công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc tìm lại tài sản. Anh nhấn mạnh đây không chỉ là món đồ có giá trị lớn mà còn mang ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt.

Chiếc đồng hồ bị mất được xác định là mẫu của thương hiệu Audemars Piguet, có số serial TH1422M. Duy Mạnh cho biết nếu có người nhặt được, anh sẵn sàng liên hệ để nhận lại.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ lại thông tin nhằm tăng khả năng tìm kiếm. Không ít tài khoản cũng gửi lời động viên, mong nam cầu thủ sớm tìm lại được món đồ quan trọng.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng nhận ra chiếc đồng hồ này là món quà do vợ Duy Mạnh - Nguyễn Quỳnh Anh - tặng trước đó. Vào tháng 8/2022, cô từng chia sẻ hình ảnh tại cửa hàng của thương hiệu ở TP.HCM và tiết lộ đã di chuyển quãng đường hơn 2.000 km trong thời gian ngắn để mua quà cho chồng.

Theo nhiều nguồn thông tin, tại thời điểm đó, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ này có giá khoảng 54.200 CHF (tương đương hơn 1,3 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2022).