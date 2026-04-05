Vợ Quang Hải lại gây tranh cãi

Một số sản phẩm quần áo do Chu Thanh Huyền mở bán nhận nhiều ý kiến trái chiều khi khách hàng cho rằng thiết kế "kén người mặc", khó ứng dụng trong đời sống hàng ngày.

Trang phục bị khách cho là giống đồng phục công ty. Ảnh: shigaiavietnam/TikTok.

Dòng sản phẩm thời trang thể thao, ứng dụng của thương hiệu S. do Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải làm chủ, đang thu hút sự chú ý những ngày qua, đặc biệt là bộ sưu tập (BST) Xuân Hè 2026 vừa mở bán ngày 4/4.

Trong phần bình luận dưới các clip quảng bá trên TikTok, nhiều người dùng đánh giá một số mẫu đồ khi nhìn trong ảnh quảng cáo khá bắt mắt nhưng khi mua về lại khó sử dụng. Có người chia sẻ rằng trang phục "không phù hợp để mặc đi ngủ" vì chất liệu và kiểu dáng không tạo cảm giác thoải mái như đồ ngủ thông thường. Trong khi đó, nếu mặc ra ngoài lại bị cho là khá táo bạo, đặc biệt ở phần thiết kế phía trước dễ lộ vùng nhạy cảm.

Chi tiết gây chú ý khác nằm ở cách thực hiện hình ảnh quảng bá. Trong nhiều video và ảnh giới thiệu sản phẩm, người mẫu thường tạo dáng với chiếc túi xách đặt phía trước cơ thể. Việc phụ kiện liên tục che phần thân trước của trang phục khiến một bộ phận khách hàng đặt câu hỏi về mức độ thoải mái và tính năng động của thiết kế khi sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Ngoài ra, hai set trong BST Xuân Hè mới đây mang phong cách thể thao cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Khách hàng cho rằng kiểu dáng và màu sắc khá giống đồng phục của các công ty, khiến trang phục mất đi nét thời trang hoặc khó phối đồ. Một số khách hàng khác còn phản ánh về chi tiết kỹ thuật như phần cổ áo bị lệch, bên cao bên thấp, tạo cảm giác thiếu cân đối.

Trước những tranh luận trên mạng xã hội, phía cửa hàng đã có phản hồi trong phần bình luận và livestream.

Theo đó, đại diện shop cho rằng cảm nhận về thiết kế phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của từng người. Thương hiệu cho biết các mẫu trang phục của hãng có thiết kế khác so với nhiều sản phẩm phổ biến trên thị trường nên có thể khiến một số khách hàng "chưa quen mắt". Shop khẳng định phom dáng thực tế của sản phẩm "rất xinh" và phù hợp với định hướng phong cách mà thương hiệu theo đuổi.

Mẫu ảnh liên tục dùng túi che phía trước khiến người dùng đặt vấn đề về tính thỏa mái, năng động của trang phục. Ảnh: shigaiavietnam/TikTok.

Song song với đó, phần bình luận trên các nền tảng mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều góp ý trực tiếp dành cho Chu Thanh Huyền. Một số người cho rằng cô nên tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực thời trang trước khi phát triển thương hiệu riêng, đặc biệt trong bối cảnh sản phẩm được quảng bá là dòng trang phục mang tính ứng dụng cao.

Theo thông tin được công bố trên các nền tảng mạng xã hội, S. là thương hiệu thời trang được thành lập vào khoảng tháng 2, tập trung vào các thiết kế theo phong cách thể thao hiện đại. Chu Thanh Huyền được giới thiệu là người sáng lập và trực tiếp quảng bá sản phẩm thông qua các buổi livestream bán hàng.

Theo thông tin từ cửa hàng, set trang phục thể thao đang gây tranh luận được bán với giá khoảng 1,35 triệu đồng/set, trong khi một số bộ đồ nữ khác có giá khoảng 2 triệu đồng/set.

Sản phẩm bị khách hàng chê "giống trang phục công ty". Ảnh: shigaiavietnam/TikTok.

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, quê tại phường Sơn Tây (Hà Nội), được biết đến rộng rãi với vai trò là vợ của cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Trước khi được công chúng chú ý nhờ mối quan hệ với tuyển thủ quốc gia, cô đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh online, chủ yếu bán mỹ phẩm và một số mặt hàng tiêu dùng trên mạng xã hội. Các buổi livestream bán hàng của cô thường thu hút lượng người xem lớn nhờ khả năng giao tiếp và chốt đơn nhanh.

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Chu Thanh Huyền dần xây dựng hình ảnh một KOL, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, cô hiện là giám đốc và người đại diện pháp luật của một công ty có trụ sở tại Cầu Giấy (Hà Nội), được thành lập từ tháng 4/2024 với vốn điều lệ khoảng 2 tỷ đồng . Ngành nghề chính của doanh nghiệp là bán buôn thực phẩm, đồng thời đăng ký thêm nhiều lĩnh vực khác như mỹ phẩm, hàng may mặc, túi xách và đồ gia dụng.

Tuy nhiên, quá trình kinh doanh của Chu Thanh Huyền cũng nhiều lần vướng tranh cãi.

Tháng 3/2025, cô bị chỉ trích vì đem con trai quảng cáo sữa bất chấp. Đến tháng 4/2025, cơ quan quản lý cũng tiếp nhận đơn phản ánh của khách hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của bà xã Quang Hải và chuyển cho lực lượng quản lý thị trường xem xét theo thẩm quyền.

Tháng 6 cùng năm, Thanh Huyền tiếp tục vấp tranh cãi khi quảng cáo một loại "kem chống nắng tế bào gốc".

Bên cạnh đó, cô từng vướng các tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, bao gồm phản ánh từ đối tác về việc chậm thanh toán công nợ hoặc các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình buôn bán.