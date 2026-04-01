Đọ hình thể 3 thủ môn 'cực phẩm' của tuyển Việt Nam

Tối 31/3, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Người gác đền cho đội quân áo đỏ là Nguyễn Filip. Đây là trận đấu không quá căng thẳng với thủ thành mang áo số 1 khi Malaysia chỉ gây một chút sóng gió trước khung gỗ, sau đó bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà trong suốt hiệp 1. Ở hiệp 2, từ một tình huống đá phạt penalty của "Hổ Malay", Nguyễn Filip mới phải vòng lưới nhặt bóng. Màn trình diễn tại Thiên Trường có thể xem là lời khẳng định cho vị trí của thủ môn này. Ảnh: Đinh Hà.
Nguyễn Filip (sinh năm 1992) cao 1,92 m, là thủ môn có thể hình lý tưởng nhất nhì của tuyển Việt Nam hiện tại. Anh sinh ra ở Prague (Cộng hòa Séc), từng khoác áo nhiều CLB tại châu Âu trước khi về Việt Nam thi đấu và định cư vào tháng 6/2023, sau khi ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Trước đó, anh từng về thử việc tại CLB Thanh Hóa năm 2016 nhưng không thành công. Anh nhận quốc tịch Việt Nam vào ngày 19/12/2023. Ảnh: Tâm Minh.
Nguyễn Filip kết hôn với người bạn đời Aneta Ngova từ năm 2021 và hiện có 2 con sống ổn định tại Việt Nam. Ngoài sân cỏ, anh được yêu mến bởi khả năng nói tiếng Việt ngày càng trôi chảy và sự hòa nhập với văn hóa bóng đá Việt. Ảnh: Filip Nguyen/Facebook.
So với Nguyễn Filip hay Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993) có phần "khiêm tốn" hơn về chiều cao - 1,88 m. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, anh dày dặn hơn hẳn 2 đồng đội khi đã gắn bó một thập kỷ. Với hình thể cao lớn và phản xạ tốt, thủ môn lai Việt - Nga trở thành một trong những chốt chặn đáng tin cậy nơi khung thành tuyển Việt Nam. Ảnh: Tâm Minh.
Đặng Văn Lâm sinh ra tại Moscow (Nga), có bố là người Việt, mẹ mang dòng máu Nga. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dinamo Moskva, 2 CLB danh tiếng và giàu truyền thống nhất tại Nga. Năm 2010, Văn Lâm về Việt Nam thử việc. Tới năm 2016, anh lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Anh cũng là cầu thủ Việt tiên phong ra nước ngoài thi đấu tại các giải bóng đá hàng đầu châu Á như Thai League 1 (Muangthong United) và J-League 1 (Cerezo Osaka). Ảnh: Minh Chiến.
Bên cạnh sự nghiệp thành công, Đặng Văn Lâm cũng được ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn. Anh về chung nhà với bà xã Bùi Thị Yến Xuân vào tháng 7/2024. Đến tháng 2/2025, cặp đôi chào đón con đầu lòng. Từ khi có em bé, nam cầu thủ dành nhiều thời gian chăm sóc con mỗi khi được nghỉ. Ảnh: Bùi Thị Yến Xuân/Facebook.
Trong số 3 thủ môn được triệu tập lên tuyển lần này, Trần Trung Kiên là người trẻ nhất. Anh sinh năm 2003, mới đón sinh nhật tuổi 23 hồi tháng 2. Với chiều cao 1,91 m, hình thể tốt cùng sải tay dài và phản xạ nhanh, Trung Kiên có khả năng làm chủ tốt các tình huống bóng bổng, đồng thời mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ phía trên. Ảnh: Duy Hiệu.
Trung Kiên đang trải qua giai đoạn đáng chú ý trong sự nghiệp. Tại VCK U23 châu Á 2026, anh là lựa chọn bắt chính của U23 Việt Nam trong 5 trận đấu, trở thành điểm sáng, góp công lớn vào thành tích hạng 3 của toàn đội. Trước đó, anh cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Ở cấp CLB, thủ môn trẻ khẳng định vị thế vững chắc trong khung gỗ Hoàng Anh Gia Lai nhờ phong độ ổn định. Ảnh: Duy Hiệu.
Trung Kiên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong một lần "trượt tay", anh đã đăng tải ảnh cùng bạn gái tin đồn Nguyễn Ngọc Thiên Thanh rồi nhanh chóng xóa đi. Bạn gái tin đồn của thủ môn 23 tuổi được nhận xét có ngoại hình nổi bật. Hiện tại, Trung Kiên chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm.
