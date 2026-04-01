Đọ hình thể 3 thủ môn 'cực phẩm' của tuyển Việt Nam

Nguyễn Filip (sinh năm 1992) cao 1,92 m, là thủ môn có thể hình lý tưởng nhất nhì của tuyển Việt Nam hiện tại. Anh sinh ra ở Prague (Cộng hòa Séc), từng khoác áo nhiều CLB tại châu Âu trước khi về Việt Nam thi đấu và định cư vào tháng 6/2023, sau khi ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Trước đó, anh từng về thử việc tại CLB Thanh Hóa năm 2016 nhưng không thành công. Anh nhận quốc tịch Việt Nam vào ngày 19/12/2023. Ảnh: Tâm Minh.