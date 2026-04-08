Quang Hải tặng vợ quà 600 triệu

Cầu thủ Nguyễn Quang Hải gây chú ý khi chuẩn bị set nước hoa hàng hiệu tặng vợ Chu Thanh Huyền nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Quang Hải chi 600 trăm triệu mua nước hoa tặng vợ. Ảnh: Chu Thanh Huyền/TikTok.

Ngày 8/4, Chu Thanh Huyền (sinh năm 2000, Hà Nội) đăng tải video "đập hộp" thùng quà khủng do ông xã Quang Hải tặng nhân dịp 2 năm ngày cưới. Đó là set nước hoa của một thương hiệu Pháp có lịch sử hơn 190 năm.

Ngoài chai nước hoa được gắn đá pha lê, kết hợp cùng hình ảnh mặt trăng khảm vàng 24K thủ công, món quà còn bao gồm nhiều phụ kiện thời trang hàng hiệu khác. Tổng giá trị gần 600 triệu đồng khiến không ít cư dân mạng trầm trồ.

Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới vào ngày 28/3. Năm ngoái, trong dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Quang Hải đăng tải bài viết ngọt ngào dành cho vợ trên mạng xã hội: "Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Anh yêu em". Bài đăng thu hút hơn 400.000 lượt tương tác và vẫn được anh ghim trên trang cá nhân.

Bước sang cột mốc 2 năm hôn nhân, cuộc sống gia đình của cặp đôi vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Những khoảnh khắc đời thường, các dịp kỷ niệm hay những món quà bất ngờ mà Quang Hải dành cho vợ thường xuyên trở thành chủ đề được chú ý.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền bắt đầu được chú ý khi công khai xuất hiện cùng nhau vào khoảng năm 2021. Dù khá kín tiếng về đời tư trong giai đoạn đầu, cả hai dần thoải mái hơn khi nói về mối quan hệ, từ những chuyến du lịch, dịp kỷ niệm cho đến các cột mốc quan trọng trong cuộc sống.

Đầu năm 2024, Quang Hải và Chu Thanh Huyền chính thức tổ chức đám cưới sau thời gian dài gắn bó, đánh dấu bước ngoặt mới trong chuyện tình của cặp đôi. Tháng 7 cùng năm, cả hai chào đón con trai đầu lòng, biệt danh Lido.

Từ đó đến nay, cuộc sống hôn nhân của cặp cầu thủ - WAG thường xuyên thu hút sự chú ý khi cả hai không ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cũng như những món quà bất ngờ dành cho nhau. Mỗi lần xuất hiện, Chu Thanh Huyền cũng gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng cùng nhiều món đồ hiệu đắt giá.