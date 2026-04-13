Thành Chung và vợ hot girl kỷ niệm 4 năm ngày cưới

Ngày 13/4, cầu thủ Nguyễn Thành Chung chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên bà xã Ngô Tố Uyên, đánh dấu 4 năm cả hai chính thức về chung một nhà.

Ngày 13/4, trên trang cá nhân, cầu thủ Thành Chung đăng những bức ảnh ngọt ngào bên bà xã cùng lời nhắn "Happy 4th wedding anniversary" (tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chúng mình).

Dưới bài đăng của nam cầu thủ, nhiều đồng đội, bạn bè, người hâm mộ để lại nhiều bình luận chúc mừng. Vài ngày trước, Tố Uyên cũng chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới cùng chồng. Cả hai cùng check-in tại một resort hạng sang ở đảo Phú Quốc.

Nguyễn Thành Chung và Ngô Tố Uyên được xem là một trong những cặp đôi đáng chú ý của làng bóng đá Việt Nam nhờ chuyện tình ngọt ngào, lãng mạn.

Trung vệ quê Tuyên Quang là gương mặt quen thuộc của đội tuyển quốc gia. Còn bà xã anh, Ngô Tố Uyên (sinh năm 2000) là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngọt ngào.

Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2022 sau 5 năm hẹn hò. Đến tháng 9 cùng năm, họ chào đón con trai đầu lòng, đặt biệt danh là Leo. Tháng 3/2026, con trai thứ 2 biệt danh Rion của cặp đôi chào đời.

Tố Uyên từng kể lần đầu gặp Thành Chung tại một quán cà phê ở Tuyên Quang. Trái với hình dung về một “soái ca” chỉn chu, nam cầu thủ xuất hiện giản dị với áo phông và quần đùi. Một chi tiết khiến cô nhớ mãi là cách anh gọi hạt hướng dương thành “đĩa hoa mặt trời”.

Sau 5 năm yêu và 4 năm kết hôn, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thể hiện sự gắn bó qua những cử chỉ quan tâm trong các dịp đặc biệt.

Kể từ khi lập gia đình, Tố Uyên vừa theo đuổi công việc kinh doanh riêng, vừa chăm lo tổ ấm, trở thành hậu phương vững chắc để Thành Chung yên tâm thi đấu.