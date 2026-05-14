Cô dâu Mỹ đặt váy cưới ở TP.HCM, tiết kiệm hơn 300 triệu đồng

Thay vì chi hàng chục nghìn USD cho váy cưới tại Mỹ, nhiều cô dâu đang dùng AI, gọi video xuyên biên giới để đặt may váy tại Việt Nam.

Tiffany Nguyen đặt váy cưới ở Việt Nam để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Tiffany Nguyen.

Chi phí váy cưới tại Mỹ ngày càng đắt đỏ khiến nhiều cô dâu chuyển hướng sang châu Á để tìm kiếm những thiết kế vừa ý với mức giá dễ chịu hơn. Thay vì bay đi thử váy nhiều lần, không ít người giờ đây chỉ cần ngồi tại nhà, sử dụng AI, gọi video và nhắn tin qua WhatsApp để hoàn tất toàn bộ quy trình đặt may.

Ngày càng nhiều người chọn đặt váy cưới ở Việt Nam và các nước châu Á khác nhằm tiết kiệm hàng nghìn USD cho ngày trọng đại. Số tiền tiết kiệm được sau đó được họ dành cho tuần trăng mật, địa điểm cưới hoặc kế hoạch dài hạn sau hôn nhân, theo New York Post.

Dữ liệu thị trường cho thấy Bắc Mỹ vẫn là khu vực lớn nhất của ngành váy cưới trong năm 2025. Tuy nhiên, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Việt Nam, đang trở thành thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.

Đặt váy cưới ở Việt Nam

Ginny Deaza (35 tuổi), influencer về phong cách sống đến từ Providence, bang Rhode Island (Mỹ), cho biết cô không muốn chi quá nhiều tiền cho chiếc váy cưới sẽ mặc trong lễ thành hôn vào tháng 10/2027.

Sau khi tham khảo nhiều mẫu váy của các nhà thiết kế nổi tiếng, Deaza tải ảnh bản thân cùng các mẫu váy yêu thích lên ChatGPT để tạo hình ảnh AI mô phỏng. Cô sau đó gửi những hình ảnh này cho một cửa hàng váy cưới tại TP.HCM để họ hiểu rõ phong cách mà cô mong muốn.

Chiếc váy của Deaza đang được thực hiện bởi Pretty Little Shop ở TP.HCM. Cô biết đến cửa hàng này qua mạng xã hội sau khi đính hôn hồi tháng 2 năm nay.

Sau buổi tư vấn trực tuyến vào cuối tháng 3, Deaza đặt cọc khoảng 1.000 USD (26,3 triệu đồng) để bắt đầu quá trình may váy. Theo cô, nếu trực tiếp sang Việt Nam, chi phí đám cưới sẽ tăng thêm đáng kể nên cô quyết định thực hiện toàn bộ quy trình online.

"Tôi trả chưa tới 2.500 USD (gần 66 triệu đồng) cho chiếc váy cưới đặt may ở Việt Nam, trong khi nếu làm tại Mỹ có thể tốn hơn 15.000 USD (khoảng 396 triệu đồng)", cô nói.

Trong vài tuần tới, Deaza sẽ có buổi thử váy trực tuyến thông qua cuộc gọi video trên WhatsApp. Sau khi hoàn thiện, chiếc váy sẽ được gửi về Mỹ với chi phí vận chuyển khoảng 100- 300 USD (2,6-8 triệu đồng).

Ginny Deaza dùng AI để tạo ra hình ảnh chiếc váy cưới trong mơ của mình, rồi gửi cho các thợ may Việt Nam thiết kế. Ảnh: Ginny Deaza.

Theo Deaza, nhân viên cửa hàng giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt và cô thường xuyên gửi ảnh tham khảo để tránh hiểu nhầm trong quá trình thực hiện. Cô cho biết số tiền tiết kiệm được sẽ được dành cho những kế hoạch khác như tuần trăng mật kéo dài hai tháng hoặc mua nhà nghỉ dưỡng tại Dominican Republic.

Không riêng Deaza, Tiffany Nguyen, sống tại Austin, bang Texas, cũng chọn sang Việt Nam đặt váy cưới để tiết kiệm chi phí.

Tháng 8 năm ngoái, Tiffany bay sang Việt Nam để thử váy và lấy số đo. Cô chi khoảng 2.100 USD (hơn 55 triệu đồng) cho chuyến đi kéo dài 4 đêm, bao gồm vé máy bay, thuê Airbnb và ăn uống. Tuy nhiên, chiếc váy cưới đặt may chỉ có giá khoảng 550 USD (khoảng 14,5 triệu đồng).

"Cả chuyến đi vẫn rẻ hơn giá một chiếc váy cưới nếu tôi mua tại Austin", Tiffany chia sẻ.

Người phụ nữ 29 tuổi cho biết cô dự định tổ chức lễ cưới riêng tư với vị hôn phu Aaron vào tháng 9 tới với tổng chi phí dưới 20.000 USD (527 triệu đồng). Số tiền tiết kiệm được từ váy cưới sẽ được dùng cho kỳ trăng mật dài ngày ở nước ngoài.

Ưu tiên váy cưới tối giản

Không chỉ để tiết kiệm, nhiều cô dâu trẻ cho biết họ đang thay đổi quan niệm về đám cưới và váy cưới.

Theo khảo sát năm 2026 của Zola, các cặp đôi tại Mỹ thường chi từ 2.500- 4.000 USD (khoảng 66-105 triệu đồng) cho trang phục ngày cưới. Với những mẫu váy thiết kế cao cấp, con số có thể vượt 10.000 USD (hơn 263 triệu đồng)

Các chuyên gia của Grand View Research dự đoán thị trường trang phục cưới toàn cầu sẽ đạt 109 tỷ USD (hơn 2,8 triệu tỷ đồng ) vào năm 2030. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện chiếm khoảng 27% doanh thu toàn cầu và đang là khu vực tăng trưởng nhanh nhất.

Theo báo cáo, sự phát triển này đến từ lợi thế nguồn nguyên liệu, đội ngũ thiết kế địa phương cùng khả năng ứng dụng công nghệ như in 3D để tạo váy theo yêu cầu.

Vi Luong, influencer sống tại Los Angeles với hơn 1,4 triệu người theo dõi, cho biết các cô dâu Gen Z hiện không còn quá chuộng những đám cưới hoành tráng.

"Chúng tôi thích những buổi lễ nhỏ, gần gũi và có chủ đích hơn, điều đó cũng thể hiện qua lựa chọn váy cưới", cô nói.

Vi Luong đã tiết kiệm được hàng nghìn USD bằng cách mua sắm ở Việt Nam. Ảnh: Vi Luong.

Luong cho biết cô muốn chiếc váy vừa tiết kiệm nhưng vẫn mang vẻ sang trọng. Thiết kế cô chọn được thực hiện bởi Lecia Bridal, thương hiệu mà cô gọi là "Oscar de la Renta của châu Á".

Khi đi thử váy tại Los Angeles, cô từng tìm thấy mẫu váy đúng ý nhưng có giá lên tới 15.000 USD (hơn 395 triệu đồng).

"Lúc đó tôi nghĩ: 'Không đời nào'", cô kể.

Cuối cùng, bộ váy cùng khăn voan đồng bộ của cô có giá dưới 3.000 USD (79 triệu đồng). Số tiền tiết kiệm được sẽ được dùng cho địa điểm tổ chức lễ cưới tại Joshua Tree, nơi cô và vị hôn phu Erick sẽ làm lễ vào mùa hè này.

Trong khi đó, Ashley Monroe, 36 tuổi, thợ làm tóc sống tại Houston, bang Texas, lại có trải nghiệm nhiều cảm xúc hơn khi đặt váy cưới online từ Việt Nam.

Cho lễ cưới tổ chức tại Guatemala vào năm 2025, Monroe đặt hai bộ váy từ một cửa hàng ở Việt Nam với tổng giá khoảng 2.500 USD (hơn 65 triệu đồng), gồm váy cưới corset đính cườm và váy dự tiệc thêu ngọc trai thủ công.

Tuy nhiên, khi nhận váy qua đường bưu điện, cô từng thất vọng vì chiếc váy không vừa và phần corset không thể cài kín. Sau khi được một người bạn hỗ trợ chỉnh sửa, Monroe cho biết chiếc váy cuối cùng "đẹp như giấc mơ".

Cô nói bản thân sẽ không bao giờ khuyên mọi người bỏ ra số tiền quá lớn cho váy cưới tại Mỹ. "Hãy tiết kiệm khoản tiền đó và đầu tư cho những điều ý nghĩa hơn trong cuộc hôn nhân", Monroe chia sẻ.