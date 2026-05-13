Trai tân 22 tuổi si mê mẹ đơn thân, cưới 10 năm vẫn ngọt ngào

Từng bị gia đình ngăn cản khi đòi cưới người phụ nữ hơn 11 tuổi, qua một lần đổ vỡ và có con riêng, Trung Thành vẫn lựa chọn ở lại bên Thanh Tú.

Tú và Thành đã có 10 năm bên nhau hạnh phúc.

Năm 2016, Thanh Tú (sinh năm 1983, Hà Nội) đến cửa hàng điện thoại nơi Trung Thành (sinh năm 1994) làm việc để mua máy. Thời điểm đó, cô 33 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái nhỏ, còn Thành 22 tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của Tú về Thành là một chàng trai nhẹ nhàng, nói chuyện có duyên và tạo cảm giác gần gũi đặc biệt. Chỉ sau vài tuần gặp gỡ, Thành bất ngờ chủ động tỏ tình.

"Cậu ấy hỏi tôi: ‘Chị có thích em không?’. Mọi thứ đến rất tự nhiên, như kiểu định mệnh vậy", Thanh Tú chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Vốn đã có cảm tình với chàng trai từ trước nên Tú nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, chuyện tình cảm của cả hai không nhận được nhiều sự ủng hộ.

Thế nhưng, vượt qua tất cả, Tú và Thành đã ở bên nhau tròn 10 năm, cùng nhau nuôi dạy con gái và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Vượt qua định kiến

Tú cho biết gia đình cô ban đầu cũng khá lo lắng vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn. Bản thân cô cũng từng e dè vì đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

"Mẹ tôi sợ Thành còn bồng bột, cứ tìm hiểu trước xem sao. Nếu thương thật thì đến với nhau", cô nói.

Ngày đầu tiên sang nhà xin phép được tìm hiểu người yêu, Thành mang theo một thùng bia làm quà ra mắt. Dù có phần vụng về và còn khá trẻ, sự chân thành của anh lại khiến gia đình Tú có thiện cảm.

"Hôm đó bố tôi uống ít còn cậu ấy uống nhiều. Hai người đàn ông nói chuyện một lúc là hợp cạ luôn", Tú nhớ lại.

Nếu phía gia đình Tú chỉ lo lắng, người thân của Thành lại phản đối gay gắt hơn nhiều. Họ cho rằng anh còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành để gánh vác một mối quan hệ nhiều áp lực như vậy.

Thời điểm đó, Thành liên tục bị trách vì suy nghĩ nông nổi, bốc đồng. Nhiều người cho rằng việc yêu một người phụ nữ hơn tuổi, từng đổ vỡ và có con riêng sẽ khiến cuộc sống của anh về sau gặp nhiều khó khăn.

"Tôi chọn vun đắp, chọn bảo vệ người phụ nữ ấy, mặc kệ mọi ngăn cản từ người thân và bạn bè. Tôi biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nhưng đó là quyết định tôi chưa từng hối hận", anh chia sẻ.

Giữa những lời dị nghị và áp lực từ xung quanh, điều khiến Thành quyết tâm hơn chính là tình cảm mà cô con gái nhỏ của Tú dành cho mình.

Ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, bé gái mới 3 tuổi đã gọi anh là "ba" thay vì "chú" như thông thường.

"Tiếng gọi đó khiến tôi xúc động. Cảm giác như giữa ba người có một sợi dây vô hình gắn kết với nhau", Thành kể.

Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định ở bên nhau, cùng xây dựng tổ ấm nhỏ.

10 năm vẫn ngọt ngào

Không chỉ đối mặt với định kiến xã hội, cặp đôi còn trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế. Có thời điểm, hai vợ chồng phải vay từng 50.000 đồng để đi chợ, lo từng bữa ăn qua ngày.

Tú cho biết cả hai từng làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Những ngày đầu chung sống, tài sản gần như không có gì trong tay.

"Có lúc khó khăn tới mức trong túi chỉ còn vài chục nghìn nhưng anh ấy luôn nhường phần tốt nhất cho tôi", cô nói.

Điều khiến Tú cảm động nhất không phải vật chất mà là cách chồng luôn bảo vệ và bù đắp những tổn thương cô từng trải qua trong quá khứ.

"Tôi từng nghĩ mình không còn quyền được yêu, sau chuyến đò cũ còn đầy nước mắt. Vậy mà anh đến, nhẹ như một điều kỳ diệu, biến những ngày cô độc thành bình yên", cô tâm sự.

Theo Tú, bên ngoài cô là người cá tính, mạnh mẽ và có phần sắc lạnh. Nhưng khi ở cạnh chồng, cô vẫn chỉ là một người phụ nữ thích được yêu chiều, làm nũng.

Trải qua nhiều khó khăn, cặp đôi vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Ngược lại, dù nhỏ tuổi hơn vợ 11 tuổi, Thành luôn là người chững chạc, nhẫn nại và điềm tĩnh trong mọi việc. Sau gần 10 năm bên nhau, cả hai gần như chưa từng cãi vã lớn tiếng.

Theo Thành, bí quyết giữ gìn hôn nhân của anh đơn giản là luôn đặt mình vào vị trí của vợ để thấu hiểu cảm xúc của cô.

Tú cũng tự hào kể rằng nhiều người không hiểu vì sao cô chọn Thành giữa rất nhiều định kiến và lời bàn tán. Nhưng với cô, giá trị lớn nhất nằm ở cách người đàn ông ấy yêu thương mình.

Trải qua gần một thập kỷ cùng nhau vượt khó, từ hai bàn tay trắng, hiện vợ chồng Tú đã xây dựng được tiệm xăm riêng tại Hà Nội. Cuộc sống ổn định hơn trước nhưng tình cảm của cả hai vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu yêu nhau.

"10 năm rồi nhưng Thành vẫn giữ thói quen chăm sóc, chiều chuộng tôi từ những điều nhỏ nhất. Nhìn lại những năm tháng đã qua tôi thấy biết ơn cuộc đời vì đã mang anh đến với 2 mẹ con", Tú trải lòng.