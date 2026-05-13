Con gái 22 tuổi đi hỏi vợ cho bố

Sau nhiều năm chứng kiến bố lẻ bóng nuôi hai chị em khôn lớn, Hương quyết định tự tay chuẩn bị quần áo, tráp lễ và nhiều công việc trong ngày trọng đại khi bố tìm được hạnh phúc.

Những ngày gần đây, câu chuyện cô con gái tự tay chuẩn bị quần áo, tráp lễ, danh sách khách mời cho đám cưới của bố nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà các con dành cho bố sau nhiều năm ông sống cảnh "gà trống nuôi con".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hương (22 tuổi, sống tại Thái Nguyên) cho biết bố cô tên Bể, năm nay 50 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn vì không còn cùng quan điểm sống và tiếng nói chung, bố cô đã một mình nuôi hai chị em suốt 13 năm qua.

Bố Hương tìm được hạnh phúc mới sau 13 năm chăm sóc Hương và em gái.

"Ngày bé, họ hàng cũng động viên bố đi bước nữa để có người cùng chăm sóc, nuôi dạy chị em tôi nhưng bố không đồng ý. Bố thương chúng tôi nhiều lắm", Hương kể.

Theo Hương, em gái cô hiện 18 tuổi và sức khỏe không tốt nên gánh nặng chăm con đổ dồn lên vai bố. Bởi vậy, suốt nhiều năm qua, ông lựa chọn ở vậy để tập trung chăm sóc các con.

"Bố từng nói muốn đợi đến khi hai chị em học xong, lấy chồng, có hạnh phúc riêng thì bố mới nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Bố sợ tôi và em gái phải suy nghĩ, chịu khổ", cô chia sẻ.

Hương cho biết bố cô dự định thêm 1-2 năm nữa mới tổ chức cưới, song sau khi dẫn người thương về ra mắt vào dịp Tết, cả hai chị em cùng ông bà nội đều thúc giục ông sớm tổ chức đám cưới.

Trong đám cưới của bố, Hương là người đảm nhận gần như toàn bộ khâu chuẩn bị như quần áo, tráp lễ, lên thực đơn cỗ và danh sách khách mời vì bố bận đi làm.

Hương lo liệu chu toàn mọi thứ cho ngày cưới của bố.

"Tôi không thấy vất vả hay khó khăn gì vì đây là điều tôi đã nghĩ tới từ rất lâu rồi nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ", Hương nói.

Cô gái 22 tuổi cũng cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi bố tìm được người phù hợp sau nhiều năm sống đơn thân.

Theo Hương, đám cưới của bố đã diễn ra được một thời gian. Mới đây, cô đăng tải lại những khoảnh khắc trong ngày vui chỉ với mong muốn lưu giữ kỷ niệm, không ngờ câu chuyện lại nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

"Tôi và dì cũng rất hợp nhau. Dì là người chăm chỉ, ngăn nắp và thực sự yêu thương bố cũng như chị em tôi nên chúng tôi rất yên tâm", Hương chia sẻ.