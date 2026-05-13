Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Con gái 22 tuổi đi hỏi vợ cho bố

  • Thứ tư, 13/5/2026 08:30 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau nhiều năm chứng kiến bố lẻ bóng nuôi hai chị em khôn lớn, Hương quyết định tự tay chuẩn bị quần áo, tráp lễ và nhiều công việc trong ngày trọng đại khi bố tìm được hạnh phúc.

Những ngày gần đây, câu chuyện cô con gái tự tay chuẩn bị quần áo, tráp lễ, danh sách khách mời cho đám cưới của bố nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà các con dành cho bố sau nhiều năm ông sống cảnh "gà trống nuôi con".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hương (22 tuổi, sống tại Thái Nguyên) cho biết bố cô tên Bể, năm nay 50 tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn vì không còn cùng quan điểm sống và tiếng nói chung, bố cô đã một mình nuôi hai chị em suốt 13 năm qua.

con gai anh 1

Bố Hương tìm được hạnh phúc mới sau 13 năm chăm sóc Hương và em gái.

"Ngày bé, họ hàng cũng động viên bố đi bước nữa để có người cùng chăm sóc, nuôi dạy chị em tôi nhưng bố không đồng ý. Bố thương chúng tôi nhiều lắm", Hương kể.

Theo Hương, em gái cô hiện 18 tuổi và sức khỏe không tốt nên gánh nặng chăm con đổ dồn lên vai bố. Bởi vậy, suốt nhiều năm qua, ông lựa chọn ở vậy để tập trung chăm sóc các con.

"Bố từng nói muốn đợi đến khi hai chị em học xong, lấy chồng, có hạnh phúc riêng thì bố mới nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Bố sợ tôi và em gái phải suy nghĩ, chịu khổ", cô chia sẻ.

Hương cho biết bố cô dự định thêm 1-2 năm nữa mới tổ chức cưới, song sau khi dẫn người thương về ra mắt vào dịp Tết, cả hai chị em cùng ông bà nội đều thúc giục ông sớm tổ chức đám cưới.

Trong đám cưới của bố, Hương là người đảm nhận gần như toàn bộ khâu chuẩn bị như quần áo, tráp lễ, lên thực đơn cỗ và danh sách khách mời vì bố bận đi làm.

con gai anh 2

Hương lo liệu chu toàn mọi thứ cho ngày cưới của bố.

"Tôi không thấy vất vả hay khó khăn gì vì đây là điều tôi đã nghĩ tới từ rất lâu rồi nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ", Hương nói.

Cô gái 22 tuổi cũng cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi bố tìm được người phù hợp sau nhiều năm sống đơn thân.

Theo Hương, đám cưới của bố đã diễn ra được một thời gian. Mới đây, cô đăng tải lại những khoảnh khắc trong ngày vui chỉ với mong muốn lưu giữ kỷ niệm, không ngờ câu chuyện lại nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

"Tôi và dì cũng rất hợp nhau. Dì là người chăm chỉ, ngăn nắp và thực sự yêu thương bố cũng như chị em tôi nên chúng tôi rất yên tâm", Hương chia sẻ.

Thanh niên cưới vợ hơn 9 tuổi, lúc sống chung mới biết tuổi thật

Vượt qua nhiều bàn tán vì chênh lệch 9 tuổi, Duy quyết định cưới và xây dựng tổ ấm cùng vợ sinh năm 1993 tại Hà Nội.

11:30 10/5/2026

Tâm sự 'Trưởng thành tuổi 40'

Trong thế giới đa dạng và phong phú, mỗi người đều có những góc nhìn và định nghĩa riêng về sự trưởng thành. Với tác giả Ngân Om, trưởng thành không gói gọn trong tuổi tác, giàu nghèo hay vị trí xã hội. Trưởng thành thực sự là khi chúng ta nhìn lại bản thân và thấy mình đã biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình, để từ đó yêu thương và hòa hợp với những người xung quanh.

An Chi

Ảnh: NVCC

con gái hỏi vợ bố lấy vợ mới con gái gả bố bố đơn thân

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý