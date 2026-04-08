Chú rể Trung Quốc phát biểu tiếng Việt khiến cả hôn trường bật cười

Lấy vợ ở Quảng Trị, Đại Cường chuẩn bị kỹ lời phát biểu bằng tiếng Việt trước toàn thể nhà gái. Sự nỗ lực, có phần "vật vã" của anh khiến cả hôn trường cười nghiêng ngả.

Mới đây, clip ghi lại màn phát biểu trong đám cưới của Lê Hồng Nhung (sinh năm 1998, đến từ tỉnh Quảng Trị) với chú rể Đại Cường (sinh năm 1995, quốc tịch Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong lễ cưới theo nghi thức truyền thống Việt Nam, trước mặt họ hàng và bạn bè, chú rể Trung Quốc mở đầu khá lưu loát với câu nói: “Chào mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đến tham dự lễ cưới của chúng tôi”. Song, ngay sau đó, anh bắt đầu gặp khó trong việc phát âm tiếng Việt, liên tục phải dừng lại suy nghĩ, nhiều lúc quay sang “cầu cứu” cô dâu.

Thấy chồng gặp khó khăn, cô dâu nhiều lần định hỗ trợ nhưng chú rể vẫn quyết tâm hoàn thành bài phát biểu dù nhiều lần ngắt quãng. Tình huống này khiến cả hôn trường cười nghiêng ngả.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hồng Nhung cho biết cô chấm 10 điểm cho bài phát biểu của chồng vì sự cố gắng.

“Tôi đã nói sẽ giúp phiên dịch nhưng ông xã vẫn nỗ lực tự học và viết từng câu từ cho bài phát biểu. Anh muốn thể hiện tình yêu thương với vợ trước sự chứng kiến của cha mẹ và mọi người. Đó là điều tôi rất trân trọng”, cô nói.

Khi kỷ niệm vui được chia sẻ trên mạng xã hội, Hồng Nhung không nghĩ lại nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người đến vậy.

Không chỉ có lần này, Hồng Nhung tâm sự Đại Cường từng có rất nhiều tình huống "dở khóc dở cười" vì tiếng Việt. “Tôi là người miền Trung, nên khi chồng bắt chước theo cách tôi nói chuyện, tiếng sẽ không được rõ. Đơn cử có một lần, chồng tôi muốn nói là ‘mời mọi người nâng ly’, anh lại nói là ‘mời mọi người 5 ly’”, cô cười nói.

Những qua những lần chân thành như vậy, Hồng Nhung cảm thấy thêm yên tâm và đặt niềm tin vào việc xây dựng gia đình với Đại Cường.

“Khi mới quen nhau, tôi không nghĩ sẽ lấy chồng đâu. Nhưng qua cách anh làm việc, cách anh sống và yêu tôi, tôi tin đây là người bản thân có thể dựa vào”, cô chia sẻ.

Cô dâu Hồng Nhung và chú rể Đại Cường hạnh phúc bên nhau trong mọi khoảnh khắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hồng Nhung cho hay sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản tại Đại học Huế, cô vào TP.HCM để phát triển sự nghiệp. Trong quá trình làm việc, cô tự học tiếng Trung.

Năm 2025, trong một lần kết nối và giới thiệu công việc cho bạn bè, Hồng Nhung tình cờ quen biết Đại Cường. Qua những lần trò chuyện, chàng trai Trung Quốc dần cảm mến cô gái quê Quảng Trị và chủ động theo đuổi. Tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó, để rồi họ quyết định cùng nhau bước vào cuộc sống hôn nhân.

“Ban đầu, bố mẹ tôi phản đối vì không muốn con gái lấy chồng xa. Nhưng trước sự chân thành của anh, bố mẹ đã đồng ý", Nhung kể.

Khi hẹn hò, Đại Cường từng nhiều lần về Quảng Trị chơi. Mỗi lần trò chuyện với cả nhà Nhung, anh không nói được tiếng Việt nhiều nên câu được câu mất khiến ai nấy đều bật cười.

"May mắn, vợ chồng không gặp rào cản về ngôn ngữ vì cả hai đều biết nói tiếng Anh, cũng có thể nói tiếng Trung với nhau. Hiện giờ, chồng còn học thêm tiếng Việt nữa nên cuộc sống bình thường dễ chịu, vui vẻ”, Hồng Nhung tâm sự.

Theo Hồng Nhung, hai vợ chồng cũng không gặp vấn đề gì về khác biệt văn hoá Việt - Trung do chồng cô rất yêu Việt Nam, thích đồ ăn Việt và cả hai cũng chọn sống ở đây nên không có gì ảnh hưởng.

Sau đám cưới, vợ chồng tiếp tục vào TP.HCM để sinh sống và làm việc. Đại Cường đang làm cho một dự án về điện năng lượng, còn Hồng Nhung làm trong lĩnh vực kinh doanh. Kế hoạch sắp tới của vợ chồng là sinh con và cùng nhau phát triển công việc, vun đắp tổ ấm bình yên.