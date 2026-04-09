Con trai lấy vợ Việt, bố người Mỹ 3 năm sang chơi 4 lần vì mê Việt Nam

Sau lần đầu sang thăm gia đình thông gia, bố chồng Hương say mê văn hóa Việt Nam và thường xuyên trở lại Bắc Ninh để tận hưởng cuộc sống thôn quê.

Hương cùng ông xã và bố chồng tại quê nhà Bắc Ninh.

Năm 2022, Vũ Hương (25 tuổi, sống tại Bắc Ninh) quen Nick (28 tuổi, quốc tịch Mỹ). Tình cảm của cả hai bắt đầu từ những lần cùng nhau dạo quanh Hà Nội, ngồi cà phê.

"Tôi ấn tượng với sự ga lăng, tinh tế của anh, còn sau này anh kể lại là bị thu hút và rung động bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn của tôi", Hương chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau 1 năm tìm hiểu, Hương nhận ra đây chính là người đàn ông của cuộc đời mình. Cả hai quyết định tổ chức đám cưới và về chung một nhà vào năm 2023.

Hương và chồng cảm mến nhau ngay lần đầu gặp gỡ.

Một trong những điều khiến Hương bất ngờ nhất sau khi kết hôn là sự gắn kết giữa hai bên gia đình, đặc biệt là bố chồng.

Ông năm nay 63 tuổi, sống một mình tại Mỹ sau khi vợ qua đời, các con đều làm việc xa. Năm 2024, ông lần đầu sang Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên đán và có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn không khí ngày Tết.

Từ lì xì đầu năm, gói bánh chưng, đi thăm họ hàng đến ngắm pháo hoa, mọi thứ đều khiến ông thích thú.

“Mỗi lần hai bên gia đình nói chuyện, tôi phiên dịch lại cho mọi người. Nhưng nhiều khi chưa cần nói, chỉ cần hành động là mọi người đã hiểu nhau rồi”, Hương kể.

Trong những chuyến sang thăm thông gia, bố chồng Hương say mê văn hóa và cuộc sống nơi đây.

Kể từ đó đến nay, bố chồng Hương đã quay lại Việt Nam thêm 3 lần, mỗi lần ở lại khoảng 2-3 tuần. Ông tỏ ra hào hứng, vui vẻ, thậm chí còn chia sẻ khi về hưu nhất định sẽ tận hưởng tuổi già ở Việt Nam.

Dù nhà bố mẹ đẻ Hương cách nhà riêng của vợ chồng cô 21 km, ông vẫn chọn ở cùng thông gia vì yêu thích cuộc sống yên bình nơi thôn quê và sự chân chất, hiếu khách của mọi người.

Về phía bố mẹ Hương, họ cũng dành nhiều tình cảm cho ông thông gia. Từ việc chuẩn bị phòng riêng, mua sắm đồ dùng mới đến nấu những món ăn phù hợp như mì Ý, bít tết, mong muốn ông cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhất có thể.

Bố chồng Hương đã sang Việt Nam 4 lần vì yêu mến con người nơi đây.

Bố Hương và bố chồng, dù khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, vẫn có cách kết nối rất riêng: cùng cắt tóc cho nhau, ngồi trò chuyện ngoài hiên, nấu ăn và chăm sóc nhà cửa.

Hương tâm sự dù phải nhờ đến công cụ dịch và cả ngôn ngữ cơ thể, giữa họ dường như không tồn tại khoảng cách.

Về tương lai, vợ chồng Hương đang cân nhắc giữa việc sinh sống tại Việt Nam hay sang Mỹ. Dự định gần nhất là sau khi hoàn tất visa, Hương sẽ sang Mỹ khoảng một tháng để tìm hiểu môi trường sống trước khi đưa ra quyết định lâu dài.