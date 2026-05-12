Cô dâu dùng khăn che kín mặt đón khách vì tai nạn ngay trước ngày cưới

Vô tình gặp tai nạn trước ngày tổ chức lễ cưới, Thanh Hoài buộc phải dùng khăn để che đi khuôn mặt bị xước xát trong ngày trọng đại của mình.

Mới đây, khoảnh khắc một cô dâu dùng khăn che mặt trong lễ cưới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra tò mò về lý do cô dâu phải che kín khuôn mặt trong ngày vui của bản thân.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thanh Hoài (sống tại Ninh Bình, trước đây là Nam Định) cho biết đám cưới của cô vừa được tổ chức vào ngày 10/5. Trước ngày diễn ra lễ cưới, Hoài không may bị ngã xe, khiến khuôn mặt cùng chân tay bị trầy xước khá nặng.

"Lúc đó tôi rất lo lắng vì vết thương khá nhiều, đặc biệt là ở vùng mặt", Hoài chia sẻ.

Cô dâu Thanh Hoài quyết định dùng khăn để che những vết thương trên mặt của mình.

Dù gặp sự cố bất ngờ, cô dâu cho biết vẫn nhận được sự động viên từ gia đình và đặc biệt là chú rể. Do lịch cưới đã được hai bên gia đình lên kế hoạch từ trước nên hôn lễ vẫn diễn ra đúng dự định.

Tuy nhiên, vì các vết thương khá lớn và lớp trang điểm không thể che phủ hoàn toàn, Hoài quyết định dùng khăn để che mặt nhằm giúp bản thân cảm thấy tự tin hơn trong suốt buổi lễ. Quyết định này cũng nhận được sự đồng ý, cảm thông từ gia đình và người thân.

"Ai cũng thương tôi vì đây là ngày quan trọng nhất cuộc đời", cô nói.

Sau khi những hình ảnh trong lễ cưới được chia sẻ lên mạng xã hội, Hoài cho biết cô nhận về không ít bình luận ác ý, khiến tâm lý bị ảnh hưởng.

"Tôi khá buồn khi có một số người sử dụng hình ảnh, video trong lễ cưới mà chưa được sự đồng ý của tôi, thậm chí để lại những bình luận khiếm nhã. Đây là ngày trọng đại nhất cuộc đời, bản thân tôi cũng không muốn điều đó xảy ra", cô bày tỏ.

Bên cạnh đó, rất nhiều lời động viên được gửi đến cho cô dâu: "Dù đeo khăn che mặt nhưng vẫn thấy cô dâu rất xinh", "Ngày trọng đại của đời người, chắc cô dâu cũng buồn lắm, thương quá", "Không sao, còn sức khoẻ là còn tất cả, chúc cô dâu chú rể hạnh phúc".

Dù không xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất trong ngày cưới, Hoài vẫn cảm thấy biết ơn vì luôn có gia đình, họ hàng và chồng ở bên động viên, thông cảm và chia sẻ. Trước đó, cô và chồng cũng đã kịp thực hiện một bộ ảnh cưới đẹp để lưu giữ kỷ niệm.

Thanh Hoài và chồng trong ảnh cưới.