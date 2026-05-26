TikToker bị bắt sau cú lừa 100 triệu view gây phẫn nộ khắp Trung Quốc

Video cô gái mù bị xe tông bị bóc mẽ là cảnh dàn dựng để câu view, khiến dư luận Trung Quốc lo ngại lòng tốt và niềm tin cộng đồng đang bị lợi dụng trên MXH.

Những ngày qua, video ghi cảnh cô gái khiếm thị bị xe điện tông rồi bỏ mặc trên làn đường dành cho người mù gây phẫn nộ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng xác định đây là màn dàn dựng nhằm câu lượt xem và kiếm tiền trên mạng xã hội.

Theo SCMP, clip được tài khoản @baobaomangtu đăng tải hôm 9/5 và nhanh chóng lan truyền với hơn 100 triệu lượt xem. Video ghi lại cảnh một phụ nữ khiếm thị đang di chuyển trên vỉa hè dành cho người mù ở Bắc Kinh thì bị xe đạp điện tông ngã.

Điều khiến dư luận bức xúc là phản ứng của người lái xe. Thay vì xin lỗi, người này lớn tiếng trách ngược nạn nhân: "Sao cô không nhìn đường?", rồi bỏ đi, mặc cô gái loay hoay tìm lại gậy dò đường giữa phố.

Làn sóng phẫn nộ bùng lên trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng truy tìm tài xế. Thậm chí, cảnh sát giao thông Bắc Kinh cũng vào cuộc và để lại bình luận yêu cầu blogger cung cấp video gốc để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, clip bất ngờ bị xóa. Nữ TikToker giải thích vụ việc đã xảy ra từ lâu và tài xế đã xin lỗi nên không muốn theo đuổi thêm.

Lời giải thích này nhanh chóng bị cư dân mạng nghi ngờ. Nhiều người phát hiện dữ liệu video trên điện thoại cùng các biển quảng cáo xuất hiện trong clip cho thấy sự việc thực tế diễn ra vào ngày 1/5.

Ngày 16/5, Cảnh sát Bắc Kinh xác nhận toàn bộ vụ tai nạn là cảnh quay dàn dựng nhằm thu hút tương tác và kiếm lợi nhuận. Hai người liên quan gồm thanh niên họ Lưu, 26 tuổi và cô gái họ Giang, 24 tuổi, đã bị tạm giữ.

Vụ việc tiếp tục gây tranh cãi khi một nhiếp ảnh gia tiết lộ cô gái trong video thực sự bị mù do biến chứng bệnh liên quan đến hệ miễn dịch từ năm 2023. Điều này khiến nhiều người cho rằng nhóm thực hiện đã cố tình khai thác sự thương cảm dành cho cộng đồng người khiếm thị để tạo nội dung gây sốc.

Nhà sáng tạo nội dung Vương Thái Phàm, cũng là người khiếm thị, cho biết anh lo ngại sự việc sẽ làm tổn hại niềm tin xã hội đối với cộng đồng này.

"Chúng tôi mất nhiều năm để xã hội hiểu hơn về người khiếm thị, nhưng một video câu view có thể phá hỏng điều đó", anh nói.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt hành vi dàn dựng. "Dùng lòng tốt làm mồi câu còn đáng sợ hơn cả cái ác", một tài khoản bình luận. Người khác viết: "Giờ tôi không còn biết điều gì trên mạng là thật nữa".