'Tiểu thư lừa đảo' khét tiếng sắp bị Mỹ trục xuất

“Tiểu thư giả mạo” Anna Sorokin đang đối mặt nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ, khi Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết họ muốn sớm đưa kẻ lừa đảo bị kết án này trở về Đức.

Một phát ngôn viên của DHS nói với New York Post: “Trong nhiều năm, cô ta đã biến hệ thống tòa án và luật nhập cư Mỹ thành trò cười. Cô ta được thả ra ngoài và phải đeo vòng giám sát điện tử trong lúc đơn kháng cáo lệnh trục xuất được xem xét”.

“Chúng tôi mong sớm đưa cô ta về nước”, người này nói thêm.

Tuần trước, Delvey (35 tuổi) gây sốt mạng xã hội khi đăng video hướng dẫn cách mặc quần tất bên dưới chiếc vòng giám sát điện tử do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) yêu cầu đeo.

Delvey xuất hiện tại tòa án năm 2019. Ảnh: Steven Hirsch.

Anna Delvey (tên thật là Anna Sorokin) nhập cảnh Mỹ bằng visa du lịch năm 2017 nhưng không rời đi sau khi visa hết hạn. DHS gọi cô là “người nhập cư bất hợp pháp có tiền án”.

Năm 2019, người phụ nữ 35 tuổi bị kết án tại Tòa án Tối cao Manhattan với các tội danh trộm cắp cấp độ 2, âm mưu lừa đảo quy mô lớn và trộm dịch vụ, sau khi giả danh nữ thừa kế châu Âu để trà trộn vào giới thượng lưu New York.

Kẻ được mệnh danh “SoHo Scammer” từng quỵt hóa đơn 11.518 USD (hơn 303 triệu đồng) cho kỳ nghỉ từ ngày 7 đến 27/6/2017 tại khách sạn Beekman sang trọng. Sau đó, cô tiếp tục ở khách sạn W New York trong 2 đêm nhưng từ chối thanh toán hóa đơn 503,76 USD (hơn 13 triệu đồng). Cô cũng để một người bạn phải gánh khoản chi phí 62.000 USD (hơn 1,6 tỷ đồng ) cho kỳ nghỉ tại biệt thự xa hoa ở Marrakech hồi tháng 5 năm đó.

Trong một chuyến đi khác tới Morocco năm 2017, Delvey còn quỵt 20.000 USD (gần 530 triệu đồng) tại khu nghỉ dưỡng 5 sao Kasbah Tamadot của tỷ phú Richard Branson.

Ngoài ra, cô còn không trả 35.000 USD (hơn 920 triệu đồng) cho hãng máy bay riêng Blade sau chuyến bay đến đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ở Omaha, Nebraska vào tháng 5/2017.

Delvey bị tuyên án từ 4 đến 12 năm tù nhưng được trả tự do vào tháng 2/2021. Đến tháng 3/2021, cô bị ICE bắt giữ vì vi phạm thị thực và bị giam giữ cho tới tháng 10/2022, trước khi được thả với điều kiện phải đeo thiết bị giám sát điện tử.

Luật sư của Delvey chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ báo chí Mỹ.