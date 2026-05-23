Chàng cảnh sát Tân Cương khiến điểm du lịch 'vỡ trận'

Video ghi lại khoảnh khắc ngại ngùng của chàng cảnh sát giao thông tại hồ Sayram đang lan truyền mạnh trên Douyin, khiến nhiều người dân kéo đến chụp ảnh.

Giữa tháng 5, hình ảnh nhóm cảnh sát điều phối giao thông tại hồ Sayram, khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), liên tục gây sốt trên Douyin, Xiaohongshu và nhiều nền tảng mạng xã hội nước này. Trong đó, cái tên được chú ý nhiều nhất là Y Lực Á Nhĩ. Nam cảnh sát sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng thường ngại ngùng mỗi khi bị du khách quay phim, chụp ảnh.

Theo Phoenix TV, làn sóng chú ý tới Y Lực Á Nhĩ bắt đầu sau khi nhiều du khách đăng tải video ghi lại khoảnh khắc anh điều phối giao thông. Nhiều video ghi lại cảnh nam cảnh sát cúi đầu cười ngượng, né camera hoặc vội quay đi khi bị chú ý thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người dân kéo đến Tân Cương để "check-in" cùng nhóm cảnh sát hồ Sayram, đặc biệt là Y Lực Á Nhĩ (ảnh trái). Ảnh: Douyin.

Chính sự đối lập giữa vẻ nghiêm túc khi làm nhiệm vụ và phản ứng có phần hướng nội đã tạo nên sức hút đặc biệt của Y Lực Á Nhĩ.

Hiệu ứng mạng xã hội trên cũng được cho là góp phần kéo lượng khách đến hồ Sayram tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trên các nền tảng du lịch, nhiều bài đăng chia sẻ trải nghiệm “đi săn anh cảnh sát hồ Sayram” xuất hiện dày đặc. Một số du khách cho biết họ ghé địa điểm này không chỉ để ngắm cảnh mà còn muốn tận mắt gặp nhóm cảnh sát từng viral trên Douyin.

Nhiều bình luận hài hước lan truyền trên mạng xã hội như: “Tự nhiên có việc gấp phải đi Tân Cương”, “Hồ Sayram giờ nổi tiếng cả cảnh lẫn người”, hay “Đây đúng là ‘điểm check-in ẩn’ của du lịch Tân Cương”.

Hiện tượng nhóm cảnh sát giao thông tại hồ Sayram không phải trường hợp hiếm tại Trung Quốc. Trước đó, nhiều nhân vật hoặc khoảnh khắc viral từng vô tình trở thành “nam châm hút khách” cho địa phương.

Năm 2023, một nam cảnh sát cao gần 1,9 m làm nhiệm vụ tại Asian Games ở Hàng Châu từng gây sốt mạng xã hội sau video hỗ trợ người dân. Không lâu sau, nhiều người dân tìm đến khu vực anh tuần tra chỉ để chụp ảnh hoặc quay clip.

Tại Thượng Hải, cảnh sát trẻ tên Gu Chenhan cũng từng viral vì được nhận xét có ngoại hình giống tài tử Bành Vu Yến. Các video tuần tra cùng chó nghiệp vụ của anh thu hút hàng triệu lượt xem.