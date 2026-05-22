Danh tính 'nam thần bác sĩ' cứu người trên máy bay gây sốt

Khoảnh khắc bác sĩ Ryan Cheung (Hong Kong, Trung Quốc) khiến mạng xã hội xứ tỷ dân bùng nổ. Anh nhận nhiều lời khen vì ngoại hình điển trai.

Vẻ ngoài điển trai của bác sĩ 31 tuổi khiến mạng xã hội dậy sóng. Ảnh: Xiaohongshu.

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc một bác sĩ hỗ trợ cấp cứu hành khách bất tỉnh trên chuyến bay của hãng HK Express từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Fukuoka (Nhật Bản).

Theo chia sẻ của hành khách đăng tải clip, không khí trên máy bay khi đó khá hỗn loạn khi các tiếp viên liên tục xử lý tình huống khẩn cấp. Sau thông báo tìm bác sĩ hoặc nhân viên y tế từ cơ trưởng, một hành khách nam đã chủ động đứng dậy hỗ trợ sơ cứu. Nhờ xử lý kịp thời, bệnh nhân nhanh chóng ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh hành động cứu người, ngoại hình điển trai của vị bác sĩ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người ví anh giống diễn viên với gương mặt sáng và chiều cao nổi bật.

Danh tính sau đó được xác nhận là Ryan Cheung (31 tuổi), bác sĩ đến từ Hong Kong đồng thời là nhạc sĩ và vận động viên thể thao sức bền. Sau khi câu chuyện lan truyền trên Xiaohongshu, lượng người theo dõi Instagram của anh tăng mạnh chỉ sau một đêm.

Ryan tốt nghiệp trường Y thuộc The University of Hong Kong năm 2018, từng làm việc tại khoa cấp cứu của Queen Mary Hospital. Ngoài công việc trong ngành y, anh còn hoạt động âm nhạc với vai trò nhạc sĩ, guitarist và từng phát hành nhiều ca khúc riêng.

Bên cạnh đó, Ryan cũng là đại sứ của HYROX - mô hình fitness racing kết hợp chạy bộ cùng các thử thách thể lực cường độ cao.

Trong một cuộc phỏng vấn với South China Morning Post năm 2023, Ryan cho biết anh từng nghỉ việc 6 tháng để theo đuổi đam mê âm nhạc sau thời gian dài làm việc áp lực trong ngành y, với những ca trực kéo dài tới 30 tiếng, đặc biệt ở giai đoạn cao điểm đại dịch Covid-19.

Dù đam mê âm nhạc và thể thao, Ryan khẳng định anh vẫn muốn gắn bó lâu dài với nghề bác sĩ.

Sau khi được chú ý vì tham gia cấp cứu trên máy bay, bác sĩ chia sẻ trên Instagram cá nhân: "Xin chào, nếu bạn biết đến tôi thông qua Xiaohongshu thì rất cảm ơn. Sự ủng hộ của mọi người có ý nghĩa với tôi hơn những gì tôi có thể diễn tả bằng lời. Tôi là Ryan - một bác sĩ, nhạc sĩ và vận động viên Hyrox. Thời gian gần đây tôi khá im ắng vì công việc và các kỳ thi, nhưng khoảng thời gian đó cũng giúp tôi suy nghĩ nhiều hơn về việc mình muốn tài khoản này trở thành điều gì. Điều cốt lõi, tôi chỉ muốn chia sẻ những điều quan trọng với bản thân: Sự tích cực, sức khỏe và âm nhạc".