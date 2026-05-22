TikToker triệu fan nói rõ nghi vấn dàn cảnh tặng iPhone 17 ở hồ Gươm

Master Sanker cho biết cô gái trong video chủ động tham gia quay và được trả tiền như nhiều người khác.

Master Sanker thừa nhận một số video có kịch bản.

Ngày 21/5, trên phần story của tài khoản Instagram cá nhân sở hữu hơn 19,4 triệu người theo dõi, Master Sanker liên tục đăng tải các đoạn video lên tiếng về vụ việc bị cho là dàn dựng cảnh tặng iPhone cho một cô gái tại Việt Nam tại khu vực hồ Gươm (Hà Nội).

Nam TikToker cho biết cô gái xuất hiện trong video là người chủ động tiếp cận anh để xin tham gia quay clip và nhận 100.000 đồng. Anh khẳng định mọi người hoàn toàn có thể hỏi trực tiếp cô gái này để kiểm chứng thông tin.

Theo Master Sanker, trong ngày thực hiện nội dung tại Việt Nam, ê-kíp của anh đã quay video với khoảng 10 người khác nhau trong cùng một khu vực. Sau khi một người tham gia, họ tiếp tục giới thiệu thêm những người khác đến quay cùng.

"Chúng tôi có trả tiền cho họ để tham gia video. Không ai bị lợi dụng cả, mọi người đều được nhận tiền", anh nói.

Nam TikToker cho biết khi thấy những người xuất hiện trong video được trả tiền, nhiều người xung quanh cũng muốn tham gia để nhận khoản tiền tương tự. Anh cho rằng bản thân chỉ đang cố gắng giúp đỡ và mang lại cho họ điều họ mong muốn.

"Ở khoảng 3-4 video cuối, tôi thực sự muốn dừng lại. Nhưng họ vẫn chờ để được nhận tiền sau khi quay video, nên cuối cùng tôi vẫn tiếp tục thực hiện cùng họ", anh chia sẻ.

Master Sanker cũng cho biết những ngày qua nhiều người chỉ tập trung bàn tán về đoạn video liên quan đến chiếc iPhone mà bỏ qua những hoạt động thiện nguyện khác anh từng thực hiện trong các buổi livestream tại Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Campuchia hay Lào.

Master Sanker phản hồi chính thức trên Instagram sau khi bị nghi dàn dựng cảnh tặng iPhone tại khu vực hồ Gươm.

Anh nói bản thân từng mua đồ ăn, nước uống, quần áo và hỗ trợ nhiều người trong các buổi phát sóng trực tiếp. Theo nam streamer, những nội dung này đều được ghi lại trên các nền tảng mạng xã hội của anh.

"Tôi chỉ muốn nói rằng hãy sống tử tế. Đừng tin hoàn toàn mọi thứ trên mạng xã hội", anh nói, đồng thời cho rằng nhiều nội dung trên Internet được tạo ra nhằm thu hút sự chú ý và không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ sự thật.

Trước đó, ngày 20/5, khi trả lời câu hỏi của một tài khoản mạng xã hội về việc các video của mình là thật hay giả, Master Sanker cho biết phần lớn những hành động giúp đỡ trong video là thật, đồng thời thừa nhận một số nội dung được thực hiện theo kịch bản.

Ngày 19/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh Master Sanker tặng một chiếc iPhone cho cô gái trên đường phố Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi máy quay chuyển hướng, cô gái này được ghi lại cảnh đưa trả chiếc điện thoại cho một người đàn ông khác rồi nhận tiền thù lao tham gia ghi hình.

Chi tiết này khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính chân thực của loạt video "tặng iPhone cho người lạ" từng thu hút hàng triệu lượt xem trước đó.

Sau khi đoạn clip lan truyền, nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng và cho biết đã hủy theo dõi nam TikToker vì cảm thấy bị đánh lừa cảm xúc. Một số ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc video có kịch bản hay không, mà ở cách nội dung được xây dựng khiến người xem tin rằng mọi tình huống diễn ra hoàn toàn tự nhiên.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến nhận định việc các video phát tiền hoặc tặng quà ngoài đường phố trên mạng xã hội bị nghi dàn dựng không phải điều quá mới.

Hiện Master Sanker vẫn đặt giới hạn phần bình luận trên TikTok trước làn sóng tranh cãi.

Master Sanker (tên thật là Eidan Sanker, sinh năm 1995) là nhà sáng tạo nội dung người Israel, nổi tiếng với các video về siêu xe, tiền mặt và những màn tặng quà bất ngờ cho người lạ.

Hiện anh sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội, gồm 19,4 triệu người theo dõi Instagram, 9,1 triệu người đăng ký YouTube và 9,2 triệu người theo dõi TikTok. Nguồn thu nhập của nam TikToker chủ yếu đến từ quảng cáo, doanh thu nội dung trên mạng xã hội và hoạt động kinh doanh sản phẩm riêng.