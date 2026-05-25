Thực hư vụ bố mẹ bỏ quên con trong ôtô, phải đập kính giải cứu

Băng Nhi, người thân của bé gái trong ôtô, cho biết thông tin "bố mẹ bỏ quên con trong xe" đang lan truyền là sai sự thật, khiến gia đình cô nhận chỉ trích vô cớ.

Đập kính ôtô, cứu bé gái mắc kẹt Bé gái cầm chìa khóa chiếc xe Audi và bấm nhầm nút lock khiến gia đình phải đập cửa để giải cứu.

Ngày 25/5, nhiều diễn đàn trên Facebook lan truyền đoạn video với tiêu đề: "Bố mẹ để quên con trên xe, may mà người dân phát hiện kịp, nếu không thì đập cả chiếc ôtô cũng vô nghĩa".

Trong clip, người đàn ông dùng búa đập kính chiếc ôtô và thành công giải cứu bé gái bên trong. Các bài chia sẻ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, phần lớn bình luận bày tỏ bức xúc, chỉ trích bố mẹ em bé vô tâm khi để quên con trong xe.

Tuy nhiên, Băng Nhi (sống ở Bình Thuận cũ), người thân của bé gái và cũng là người đăng clip gốc vào đêm 24/5, cho biết sự thật không phải như những gì nhiều dân mạng đang lan truyền.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhi cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 19h.

"Em gái mình ngồi chơi trên xe với anh tài xế. Anh ấy bước xuống định đi qua mở cửa bế em xuống, nhưng lại để chìa khóa cho em cầm chơi. Em vô tình bấm nút lock trên chìa khóa khiến cửa bị khóa từ bên trong mà em không biết cách mở", cô kể lại tình huống dẫn đến việc gia đình phải đập cửa kính xe.

Gia đình phá cửa kính để đưa bé gái ra ngoài.

Video được Băng Nhi đăng trên kênh TikTok cá nhân nhằm cảnh báo mọi người nên cẩn thận, không đưa khóa xe cho con nhỏ để tránh tình huống tương tự.

Clip nhanh chóng thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem, tuy nhiên Nhi ngỡ ngàng khi thấy chỉ sau một đêm, các diễn đàn chia sẻ lại với nội dung sai lệch thành "bố mẹ bỏ quên con trên xe".

"Mình chỉ đăng với mục đích cảnh báo, không ngờ lại viral tới vậy. Mình cũng đã ghi rõ tình huống lúc đó, nhưng nhiều trang lại ghi nội dung khác đi khiến dân mạng chửi bới gia đình mình", Nhi nói, bày tỏ hy vọng sự thật được chia sẻ nhằm tránh hiểu lầm không đáng có.

Dưới video gốc của Băng Nhi, nhiều dân mạng cũng tranh luận về việc đập ô kính nhỏ sẽ tốn nhiều tiền hơn để thay, cho rằng gia đình nên phá ô kính lớn.

"Lúc đó gia đình chỉ sợ đập kính to sẽ văng trúng bé gây nguy hiểm. Một phần nữa là xác định phải mang lên TP.HCM mới sửa được nên đập ô kính nhỏ là an toàn nhất", cô giải thích.

Nhi cho biết em bé không quá hoảng sợ, cũng bình tĩnh đưa chìa khóa qua ô kính để mở xe. Bé chỉ khóc một chút khi được bế ra ngoài và hiện tinh thần ổn định. Chiếc kính xe cũng đã được sửa.