TikToker triệu fan lên tiếng khi bị tố dàn cảnh tặng iPhone ở hồ Gươm

Sau tranh cãi về clip tặng iPhone tại Việt Nam, Master Sanker lần đầu thừa nhận một số video có kịch bản, nhưng khẳng định phần lớn nội dung giúp đỡ người khác là thật.

Ngày 20/5, trên Instagram cá nhân có hơn 19,4 triệu người theo dõi, Master Sanker đăng tải loạt nội dung hỏi đáp (Q&A), trong đó phản hồi một câu hỏi từ cư dân mạng: "Tất cả là giả hay thật? Tôi đã theo dõi bạn nhưng tên của tôi chưa từng xuất hiện".

Trả lời câu hỏi này, nam TikToker cho biết với lượng người theo dõi lớn, việc một người được anh nhắc tên là "tỷ lệ 1/19 triệu". Anh nói hiện có khoảng 5.000 người gửi câu hỏi nhưng chỉ một số ít nhận được phản hồi.

Đáng chú ý, Master Sanker cũng phản hồi về nghi vấn dàn dựng nội dung. Anh khẳng định phần lớn những hành động giúp đỡ mọi người trong video là thật, song thừa nhận một số nội dung được xây dựng theo kịch bản từ trước.

"Để trả lời chuyện những video đó là thật hay giả thì tôi khẳng định: hoàn toàn là thật. Tất nhiên, như tôi từng nói trước đây, một số video bạn xem có kịch bản sẵn. Nhưng phần lớn những hành động tử tế, giúp đỡ mọi người mà bạn thấy đều là thật", anh chia sẻ.

Phản hồi này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bởi đây được xem là lần đầu tiên nhà sáng tạo nội dung này đề cập trực tiếp đến việc dàn dựng video.

Trước đó, ngày 19/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Master Sanker tặng ngẫu nhiên chiếc iPhone 17 cho một cô gái trên đường phố Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi máy quay chuyển hướng, một thành viên trong ê-kíp được cho là đã tiến tới lấy lại chiếc điện thoại và đưa cho cô gái một khoản tiền mặt không rõ mệnh giá.

Đoạn video nhanh chóng gây tranh cãi, khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc và cho rằng nội dung đã được dàn dựng nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác trên mạng xã hội. Hiện tại, Master Sanker đã khóa phần bình luận trên TikTok sau nhiều ý kiến trái chiều.

Master Sanker, tên thật là Eidan Sanker, sinh năm 1995, là nhà sáng tạo nội dung người Israel. Anh từng gây chú ý với video "Don’t touch my car" (tạm dịch: Đừng chạm vào xe của tôi), thu hút khoảng 156 triệu lượt xem với sự xuất hiện của chiếc Chevrolet Corvette màu tím.

Hiện Master Sanker sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội, gồm 19,4 triệu người theo dõi trên Instagram, 9,1 triệu người đăng ký YouTube và 13,3 triệu người theo dõi TikTok.

Theo đó, nguồn thu nhập của anh đến từ quảng cáo, doanh thu nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và hoạt động kinh doanh sản phẩm riêng.

Trong những năm qua, anh cũng nhiều lần giới thiệu bộ sưu tập xe cá nhân gồm các mẫu như Chevrolet Corvette C7, Cadillac Eldorado mui trần, Pontiac Solstice, Camaro 87, Ford Mustang 68, Buick Century 39, MGB 73 và Jeep CJ677.