TikToker triệu fan bị tố dàn dựng clip tặng iPhone 17 cho cô gái Việt

Clip ghi lại cảnh ê-kíp của Master Sanker (Israel), ngôi sao có hơn 9 triệu fan trên TikTok, tặng iPhone 17 cho cô gái rồi đòi lại khiến dân mạng tranh cãi.

TikToker triệu fan bị tố dàn dựng clip tặng iPhone ở Việt Nam.

Ngày 19/5, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một TikToker người nước ngoài tặng ngẫu nhiên chiếc iPhone 17 cho cô gái trên đường phố ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi TikToker này quay đi và cô gái đang vỡ òa trong bất ngờ, người quay phim cùng ê-kíp tiến tới để lấy lại chiếc iPhone, đưa cho cô một tờ tiền (không rõ mệnh giá).

Clip nhanh chóng viral khiến dân mạng bức xúc, cho rằng TikToker này thiếu trung thực, cố tình dàn dựng nhằm tăng lượng người theo dõi trên kênh.

Danh tính của nhà sáng tạo nội dung cũng nhanh chóng được tìm kiếm. Theo đó, nhiều dân mạng phát hiện nam TikToker là Master Sanker - ngôi sao có 9,1 triệu follow trên TikTok và tổng 50 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng.

Giả vờ tặng quà để câu view?

Master Sanker thu hút hàng trăm triệu view trên mạng với loạt clip khoe cuộc sống sang chảnh, bộ sưu tập xe sang, thường xuyên lái xế hộp đắt đỏ như Bugatti, Roll&Royce, Ferrari...

Thời gian gần đây, anh chàng này gây chú ý với loạt clip tặng tiền mặt và iPhone ngẫu nhiên cho người lạ tại các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Campuchia và mới đây nhất là ở Việt Nam.

Ngày 18/5, Master Sanker đăng video với tiêu đề "make people happy in Vietnam" (tạm dịch: khiến mọi người hạnh phúc ở Việt Nam), thu hút 1,5 triệu view sau một ngày. Trong clip, anh gặp mọi người, hỏi họ có biết hay theo dõi mình trên mạng không. Trong một phân cảnh, TikToker này tặng chiếc iPhone 17 màu cam sa mạc cho một thanh niên.

Master Sanker tặng iPhone cho thanh niên ở Việt Nam trong clip đăng ngày 18/5. Ảnh: master.sanker/TikTok.

Hiện, khi clip bị cho là dàn dựng tặng iPhone lan truyền, nhiều dân mạng Việt Nam đã để lại bình luận thắc mắc dưới các video của Master Sanker. Tuy nhiên, người này không có phản hồi.

Trước đó, đầu tháng 2, sao mạng này từng bị dân mạng Philippines bóc phốt lừa đảo. Cụ thể, Master Sanker bị chỉ trích giả vờ từ thiện ở đất nước vạn đảo, lợi dụng người nghèo như một công cụ để câu view.

Trong video lan truyền rộng rãi, Master Sanker tặng 100.000 peso (hơn 1.600 USD ) tiền mặt cho những người Philippines ngẫu nhiên, nói rằng đó là sự hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, theo nhiều lời kể trên mạng, số tiền này được cho là đã bị thu hồi lại sau khi tắt máy quay, và những người tham gia chỉ nhận được 200 peso ( 3,2 USD ) vì xuất hiện trong video.

Dân mạng chỉ ra rằng những nội dung như vậy là lợi dụng những cá nhân dễ bị tổn thương, biến hành động tử tế giả tạo thành những màn trình diễn hòng kiếm danh tiếng và thu nhập.

Tuy nhiên, Master Sanker đã không lên tiếng giải thích về vụ việc.

Master Sanker là ai?

Master Sanker (sinh năm 1995), tên thật là Eidan Sanker, người Israel. Anh nổi lên thành hiện tượng mạng sau clip "Don't touch my car" (tạm dịch: Đừng chạm vào xe của tôi), thu hút 156 triệu view với chiếc Chevrolet Corvette màu tím.

Trong một clip vào năm 2023, anh cho biết bắt đầu hành trình của mình từ năm 15 tuổi. "Tôi đã vượt qua sự nhút nhát vốn có của mình bằng cách làm việc trong lĩnh vực bán hàng, với mục tiêu xây dựng sự tự tin và mua được nhà", anh nói.

Đến năm 21 tuổi, anh đã đạt được mục tiêu mua nhà và lấn sân sang nhiếp ảnh, nhập khẩu xe hơi hạng sang và quản lý sự kiện. Chiếc xe đầu tiên anh mua được là chiếc xe thể thao Pontiac Solstice.

Trong những năm qua, anh cho biết đã sở hữu nhiều mẫu xe khác nhau như Corvette C7, chiếc mui trần Cadillac Eldorado, Pontiac Solstice Camaro 87, Ford Mustang 68, Buick Century 39, MGB 73, Jeep CJ677.

Master Sanker thường xuyên đăng nội dung khoe của. Ảnh: master.sanker/Instagram.

Master Sanker tích cực hợp tác với Euphoria Motors, một công ty chuyên về cho thuê và bán xe hơi. Mặc dù chưa rõ liệu anh có phải là chủ sở hữu của doanh nghiệp này hay không, nhưng anh đã sử dụng tầm ảnh hưởng khổng lồ trên mạng xã hội để quảng bá cho thương hiệu.

Sao mạng này cũng điều hành một công ty khởi nghiệp có tên "Payless", phổ biến ở châu Phi, đặc biệt là ở Kenya. Ngoài ra, anh còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh địa điểm tổ chức sự kiện và cho thuê xe sang trọng phục vụ sản xuất phim, đám cưới và video ca nhạc.

Thu nhập anh đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm quảng cáo, kiếm tiền từ nội dung trên các nền tảng như YouTube và doanh thu từ dòng sản phẩm riêng.

Eidan Sanker đã kết hôn với Nechama Sanker. Cặp đôi thích đi du lịch và trải nghiệm những nền văn hóa mới cùng nhau.