Thái Công biến mất trên mạng xã hội

Nhà thiết kế Quách Thái Công gây bất ngờ khi xóa toàn bộ bài đăng trên Facebook lẫn kênh TikTok có hơn 2 triệu follow.

Ngày 19/5, toàn bộ bài đăng trên trang Facebook có 316.000 người theo dõi của Quách Thái Công bất ngờ bị xóa/ẩn khiến dân mạng bất ngờ.

Cùng lúc, kênh TikTok Thái Công TV có 2,1 triệu người theo dõi cũng "bốc hơi", toàn bộ kênh không còn hiển thị. Trước khi biến mất, kênh này đã thu hút hơn 42 triệu lượt thích.

Trước đó, vào tối 18/5, nhà thiết kế 54 tuổi vẫn đăng bài viết tranh luận về việc người Việt nói tiếng Anh.

"Người thiếu học, ít khi tiếp xúc với môi trường quốc tế, thường hay ngồi chửi những ai xen tiếng Anh vào tiếng Việt. Nói tiếng Việt xen kẻ' tiếng Anh nghe cho sang!", Thái Công bày tỏ quan điểm trên Facebook và nhanh chóng gây tranh luận.

Trang Facebook của Thái Công không còn bài viết nào hiển thị.

Hiện tại, chỉ còn kênh YouTube và Instagram mang tên Thái Công TV còn hoạt động. Bài đăng gần nhất trên Instagram của ông là cách đây khoảng 1 tháng, và video mới nhất trên YouTube là cách đây 3 ngày.

Trước những thắc mắc từ dân mạng, nhà thiết kế người Đức chưa lên tiếng về động thái xóa nội dung trên Facebook và TikTok.

Quách Thái Công (sinh năm 1972) là nhà thiết kế nội thất nổi tiếng trên mạng xã hội. Ông thường xuyên vấp phải tranh cãi khi chia sẻ quan điểm và phong cách thiết kế.

Năm 2025, Thái Công quyết định mở gian hàng bán đồ nội thất xa xi trên TikTok Shop, với mỗi món đồ có giá hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Đầu tháng 4, ông lên tiếng trước những đồn đoán cho rằng ông mua giải sau khi thông báo được đề cử danh hiệu Nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng 2026.

"Câu hỏi về mua giải lặp lại như một phản xạ. Nó phản ánh một kiểu tư duy đang tồn tại: khi không chấp nhận người khác thành công hơn mình, người ta sẽ tìm cách giản lược giá trị đó", Thái Công viết.

Thái Công cũng cho biết ban tổ chức tại Malaysia đã gửi lời mời ông tham dự lễ trao giải, đồng thời tài trợ vé máy bay hạng thương gia cùng thời gian lưu trú tại khách sạn 5 sao. Theo ông, đây là sự ghi nhận cho hành trình làm nghề nhiều năm của mình trong lĩnh vực thiết kế nội thất và phong cách sống.