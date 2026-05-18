Khóc hết nước mắt vì bị trộm 2 lượng vàng và thùng tiền trong đám cưới

Trong lúc tổ chức đám cưới, Ngọc Lam bị kẻ gian lấy mất hơn 2 lượng vàng, thùng tiền mừng cưới cùng nhiều tài sản giá trị.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Nguyễn Ngọc Lam (quê Cà Mau, hiện sống tại TP HCM) cho biết trong ngày cưới của cô, kẻ trộm đã đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Cụ thể, đám cưới được tổ chức vào ngày 11/4. Tuy nhiên đến nay, gia đình vẫn chưa tìm lại được số tài sản bị mất.

Kẻ gian đột nhập lấy đi tiền và vàng, riêng giấy tờ, hộ chiếu thì còn nguyên vẹn.

"Ngày hạnh phúc nhất đời tôi nhưng lại hóa thành ngày rất buồn. Đó là tiền mà tôi và mẹ đã dành tâm huyết, công sức lao động trong nhiều năm", cô dâu nói.

Lam cho biết trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi sau tiệc cưới, kẻ trộm đã cưa cửa phòng để đột nhập vào nhà. Tài sản bị lấy gồm hơn 2 lượng vàng, một thùng tiền mừng cưới của khoảng 40 mâm tiệc chưa kịp mở cùng 2 điện thoại. Tổng giá trị tài sản ước tính gần 600 triệu đồng.

"Tôi rất buồn, có ai trong hoàn cảnh mới hiểu. Tôi khóc hết nước mắt", cô chia sẻ.

Theo cô dâu, camera trong nhà ghi lại cảnh kẻ gian ra vào nhà 2 lần vào khoảng 1h và 2h sáng. Tuy nhiên, người này cố tình né góc khuất nên gia đình không nhận diện được.

Lam hy vọng các cô dâu khác sẽ cẩn thận hơn sau loạt vụ việc bị mất trộm tại tiệc cưới vừa qua.

Lam cho biết mẹ ruột và chồng đã cất một phần tài sản vào két sắt khóa kỹ nên tránh được thiệt hại lớn hơn.

Cô dâu tâm sự bản thân không có cha, chỉ sống cùng mẹ nên suốt 10 năm qua rất vất vả làm lụng, tích góp tiền bạc. Sau khi kết hôn với chồng người Hàn Quốc, biến cố xảy ra khiến cô suy sụp tinh thần trong thời gian dài.

"Tôi nghĩ đám cưới nên có người chuyên trông coi tiền vàng. Lúc phát hiện mất trộm, tôi khóc sưng cả mắt, mẹ còn suýt ngất xỉu", Lam kể.

Hiện tâm lý của cô dâu đã dần ổn định dù vẫn còn buồn sau vụ việc. Lam cho rằng "của đi thay người" và hy vọng các cô dâu khác sẽ rút kinh nghiệm để tránh gặp tình huống tương tự.

Cô dâu cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo Công an tỉnh Cà Mau. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.