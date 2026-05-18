Bó hoa cưới 10 lượng vàng của cô dâu miền Tây gây sốt

Tố Như quyết định sử dụng hoa cưới bằng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời mình.

Cô dâu mang bó hoa cưới 10 cây vàng Khoảnh khắc Tố Như cầm bó hoa cưới bằng vàng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Mới đây, khoảnh khắc cô dâu đeo vàng đầy người, cầm bó hoa cưới bằng vàng trong lễ cưới gây sốt mạng xã hội. Nhiều người trầm trồ trước vẻ ngoài như hoa hậu của cô dâu với chiếc vương miện trên đầu. Đặc biệt, không ít dân mạng tò mò về giá trị của bó hoa cưới và số trang sức cô dâu mang trên người.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Tố Như (Bình Đại, Bến Tre) cho biết bản thân là chủ tiệm vàng nên quyết định sử dụng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời mình. Cô cho biết tổng giá trị vàng mang trên người trong bức ảnh rơi vào khoảng 15 cây vàng. Trong đó, trang sức đeo trên cổ trị giá 5 cây vàng, còn bó hoa cưới có giá trị 10 cây vàng.

"Bó hoa cưới bằng vàng nhìn đẹp và sang trọng, giúp tôn lên vẻ đẹp của cô dâu", Tố Như chia sẻ.

Ngoài ra, sau đó cô dâu còn đeo thêm kiềng vàng cùng nhiều trang sức khác như nhẫn, vòng. Tổng giá trị toàn bộ số vàng lên đến 40 lượng.

Tố Như cho biết đám cưới của cô và chú rễ Trần Mẫn diễn ra trong hai ngày 17 và 18/5, được chuẩn bị và lên kế hoạch trong vài tháng. Đến hiện tại, mọi thứ đều diễn ra chỉn chu và đúng như mong muốn.

Clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu đeo vàng kín người, trên tay cầm bó hoa cưới bằng vàng nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội cùng nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng: "Nhìn cô dâu như hoa hậu, vừa sang vừa nổi bật", "Bó hoa cưới bằng vàng đúng là quá ấn tượng", "Đám cưới hoành tráng thật sự".

Đám cưới của cô dâu được tổ chức hoành tráng ở Bến Tre.