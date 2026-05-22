Ronaldo khóc và 'càn quét' Internet

Bật khóc, đánh trống cùng CĐV rồi đăng ảnh vô địch gây bão, Cristiano Ronaldo tiếp tục thống trị mạng xã hội sau chức vô địch đầu tiên cùng Al-Nassr.

Sau gần 3 năm kể từ ngày sang Saudi Arabia thi đấu, Cristiano Ronaldo cuối cùng cũng có danh hiệu vô địch quốc nội đầu tiên cùng CLB Al-Nassr. Chỉ vài giờ sau chiến thắng, điều được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội không phải bảng tỷ số 4-1, mà chính là CR7.

Rạng sáng 22/5, Al-Nassr đánh bại Damac để chính thức lên ngôi vô địch Saudi Pro League. Ronaldo ghi cú đúp trong trận đấu quyết định, trong đó có một siêu phẩm đá phạt khiến khán đài Al-Awwal Park bùng nổ.

Tâm điểm mạng xã hội đến sau tiếng còi mãn cuộc. Khi được thay ra ở cuối trận, Ronaldo ngồi trên ghế dự bị rồi bật khóc. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha không giấu nổi cảm xúc sau hành trình dài chịu áp lực và hoài nghi kể từ ngày chuyển sang Saudi Arabia.

Ngay sau đó, Ronaldo tiếp tục khiến sân vận động “nổ tung” khi cầm dùi trống, leo lên khu vực khán đài và trực tiếp dẫn dắt các ultra của Al-Nassr hô vang tiếng “Siuuu”. Video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng phủ sóng X, TikTok và Instagram Reels.

Hai bài đăng ăn mừng chiến thắng nhận lượng tương tác khủng trên Instagram của Ronaldo. Ảnh: cristiano/Instagram.

Cơn sốt tiếp tục lan rộng khi Ronaldo đăng bài ăn mừng trên X. Theo phong cách quen thuộc, siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ đăng ảnh bản thân tạo dáng bên chiếc cúp vô địch, không có đồng đội xuất hiện.

Điều này lập tức khiến phần bình luận bùng nổ. Nhiều fan đối thủ mỉa mai Ronaldo “vô địch như thể một mình anh chơi bóng”, trong khi người hâm mộ CR7 lại cho rằng đó là “thương hiệu cá nhân” đã gắn với anh suốt nhiều năm.

Ít lâu sau, Ronaldo đăng thêm bộ ảnh chụp cùng gia đình ngay trên sân. Cả hai bài đăng đều nhanh chóng leo top xu hướng toàn cầu, thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Al-Nassr cũng đánh dấu cột mốc này trên Instagram bằng đoạn video ghi lại cảnh Ronaldo đánh trống ăn mừng cùng người hâm mộ. CLB viết: “Niềm vui chiến thắng. Cả mùa giải, chúng ta cùng nhau ăn mừng. Hôm nay, thủ lĩnh của chúng ta được dẫn dắt bởi lễ hội của chính các CĐV. Bình thường, anh ấy là người dẫn dắt màn ăn mừng. Nhưng đêm nay, chính anh ấy trở thành lễ hội”.

Sức hút khổng lồ của Ronaldo không gây bất ngờ. Ngôi sao bóng đá này hiện là cá nhân được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với hơn 664 triệu follower, đồng thời cũng là vận động viên có lượng người theo dõi lớn nhất trên X. Tổng lượng người theo dõi của anh trên các nền tảng mạng xã hội đã vượt mốc 1 tỷ, biến CR7 thành một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng số lớn nhất hành tinh.

Không chỉ là ngôi sao bóng đá, Ronaldo từ lâu đã trở thành “cỗ máy tạo tương tác” trên Internet. Mỗi bài đăng của anh thường thu hút hàng triệu lượt thích và bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Theo nhiều thống kê truyền thông quốc tế, Ronaldo cũng liên tục nằm trong nhóm người nổi tiếng kiếm tiền nhiều nhất từ Instagram nhờ sức ảnh hưởng khổng lồ của mình.