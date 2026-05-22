Chàng trai 2004 nói dối năm sinh để 'cưa' mẹ đơn thân hơn 14 tuổi

Khi mới quen Lan, Quang "khai gian" năm sinh vì lo đối phương sẽ ngại khoảng cách tuổi tác. Lúc biết sự thật, bạn gái anh sốc mấy ngày.

Chàng trai 2004 yêu mẹ đơn thân hơn 14 tuổi Chuyện tình của cả 2 bất ngờ nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình.

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc người thân nắm tay một cặp đôi, liên tục dặn dò chàng trai phải yêu thương, chăm sóc nửa kia thật tốt gây chú ý trên mạng xã hội.

Nhiều người xúc động trước sự ấm áp và tình cảm mà gia đình dành cho cả hai. Cặp đôi mới quen chưa đầy 1 tháng. Cô gái sinh năm 1990, đã có một cậu con trai đang học lớp 6, còn chàng trai sinh năm 2004.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vương Lan (sống tại Lai Châu) cho biết bạn trai là Minh Quang (quê Điện Biên). Cả hai quen nhau rất tình cờ.

Trong một lần đi làm, điện thoại Lan hết pin nên phải sạc nhờ. Tuy nhiên khi ra về, Lan lại quên luôn điện thoại ở đó. Sau đó, cô nhờ người tìm giúp và vô tình quen Quang.

Sự chân thành của chàng trai 2004 khiến cô gái sinh năm 1990 xúc động.

Sau những cuộc trò chuyện đầu tiên, cả hai dần cảm thấy hợp nhau và nói chuyện ngày càng nhiều hơn.

Tuy nhiên, thời điểm mới quen, Quang chưa nói thật tuổi của mình. Biết Lan sinh năm 1990 và lo đối phương sẽ ngại khoảng cách tuổi tác, Quang nói mình sinh năm 1999.

Ban đầu, Lan cũng nhận thấy khoảng cách tuổi giữa hai người khá lớn. Dù vậy, sự chững chạc và trưởng thành của Quang khiến cô quyết định cho cả hai cơ hội tìm hiểu.

"Mặc dù nhỏ tuổi hơn, Quang rất người lớn, nói chuyện chững chạc và chân thành", Lan chia sẻ.

Mãi đến khi cả hai đã bắt đầu có tình cảm sâu đậm hơn, Quang mới thú nhận mình thực ra sinh năm 2004. "Lúc biết sự thật, tôi sốc mất mấy ngày. Nhưng Quang liên tục tâm sự và mong tôi cho cơ hội được yêu thương", Lan kể.

Sự chân thành của chàng trai cuối cùng khiến Lan rung động và quyết định tiếp tục mối quan hệ.

Hiện Lan có một cậu con trai đang học lớp 6. Ba người thường xuyên đi chơi cùng nhau, quan tâm và quý mến nhau như một gia đình nhỏ.

Về phía gia đình, Lan cho biết bản thân vẫn chưa chính thức chia sẻ chuyện tình cảm với người nhà. Trong khi đó, Quang đã chủ động nói chuyện với bố mẹ.

Theo Lan, gia đình Quang rất tâm lý và tôn trọng quyết định của con trai. "Bố mẹ Quang nói đây là chuyện cả đời của con nên bố mẹ luôn tôn trọng và tin tưởng quyết định của con", cô kể.

Clip đang lan truyền trên mạng xã hội được quay khi Lan tới chơi nhà một người thân. Tại đây, cô bác trong gia đình rất yêu quý Lan và liên tục gửi gắm Quang phải biết yêu thương, chăm sóc, không làm người yêu buồn.

Khoảnh khắc người lớn nắm tay đôi trẻ, nhẹ nhàng dặn dò khiến nhiều người xúc động vì cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ gia đình hai bên.

Lan và Quang hẹn hò nhau được hơn 1 tháng.